"Diferencias políticas de fondo" entre IU y Más Madrid por el plan Chamartín

Madrid, 4 feb (EFE).- La construcción de una candidatura unitaria que aglutine a Izquierda Unida, Más Madrid, Podemos, Anticapitalistas y Equo se enfrenta a "diferencias políticas de fondo" a causa de la Operación Chamartín, un macroproyecto urbanístico que IU pide frenar y que, salvo cambios, la alcaldesa Manuela Carmena quiere aprobar.

Tras el encuentro mantenido este lunes entre IU, la candidatura de Íñigo Errejón, Más Madrid, Equo y Anticapitalistas, al que ha no ha acudido pese a estar invitado Podemos, Álvaro Aguilera, responsable de Relaciones Políticas de IU Madrid, ha explicado que se ha entregado un documento en el que su coalición vincula la construcción de una candidatura unitaria con el freno a la Operación Chamartín.

Y, aunque "la respuesta en general ha sido positiva", IU ve "diferencias políticas de fondo" respecto a este proyecto urbanístico, pero destaca que "en cualquier caso nadie ha dicho que no".

Su posición sobre la Operación Chamartín, que rechazan al considerar que beneficia al socio privado y perjudica el interés general, es "firme", pero IU estudiará la contrapropuesta que el equipo de Errejón se ha comprometido a enviar en los próximos días, ha explicado Aguilera.

Fuentes de Más Madrid han asegurado a Efe que están "dispuestos a hablar los elementos con los que están en desacuerdo, aclararlos y mejorar algo si se estima que puede mejorar", mientras que en un comunicado, esta marca sostiene que siguen "con la mano tendida para el acuerdo" y no dan "por cerrado nada".

"Seguimos invitando a todos y a todas al proyecto. Más Madrid es una plataforma abierta e inclusiva", añaden.

Pero IU no descarta que haya dos listas a la izquierda del PSOE-M en la Comunidad de Madrid, un escenario que "puede ocurrir" aunque "no era el punto de partida" de este partido, que no hará "campaña contra nadie de la izquierda".

Desde Equo han señalado en un comunicado que la vía de negociación sigue abierta. La formación ecologista estudiará en los próximos días la propuesta de IU, dado que alude a municipios y no solo a la región, y pone en valor que "es mucho más" lo que les "une" que lo que les "separa".

En cambio, Anticapitalistas, corriente de Podemos que está negociando como un actor más, ha asegurado que no irá en una lista con Más Madrid, porque no comparten sus "formas personalistas" ni su "programa de centro izquierda progresista", aunque "no descartan dialogar para enfrentar a la extrema derecha".