El corto "Cazatalentos", premiado con Goya, se convertirá en película

Almería, 4 feb (EFE).- José Herrera, director del cortometraje "Cazatalentos", premiado con el Goya al Mejor Cortometraje de Animación, ha anunciado este lunes que grabará una película de larga duración con los personajes de su opera prima.

Así lo ha trasladado esta mañana en un encuentro con los medios en la Diputación de Almería, donde ha revelado que tuvo la idea original para realizar esta obra hace seis años y que nunca se imaginó recogiendo un Goya, sino que únicamente "quería hacer el mejor proyecto posible".

"El largo lo tengo firmado pero si os soy sincero estaba mucho antes", ha dicho Herrera, quien ha explicado que cuando presentó su guión a Manuel Sirgo, productor de "Cazatalentos" con "treinta y tantos años de cine de animación" en su haber, le dijo que primero tenía que hacer el corto y lograr "todos los reconocimientos posibles" para poder llevarlo a cabo.

"Ganar el Goya es un sueño hecho realidad pero el largo es algo maravilloso", ha asegurado el director, quien reconoce que ahora se abre una etapa de "mucha responsabilidad" en la que dirigirá y producirá la película "a medias" con Sirgo.

Ha explicado que Almería ha sido la provincia que "más ha premiado" su corto y ha recordado que "Cazatalentos" ya obtuvo dos galardones en el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), entre ellos el del público.

"Hoy por hoy, es el único premio del público que tenemos. Es muy difícil conseguirlo en animación", ha manifestado.

Sobre su paso por la gala de los premios Goya, ha confesado que no recuerda haber escuchado el nombre de su corto. "Me puse de pie y me puse a abrazar, podía haber sido otro", ha bromeado.

Ha afirmado que pasó "muchos nervios", que lo "sentía todo y no sentía nada", y ha añadido: "Menos mal que saqué la chuletilla porque no sabía qué decir. Estar nominado ya era grandísimo premio pero ganar un Goya es impresionante".

Herrera ha revelado que, pese a lo que mucha gente cree, no sabe dibujar y que la pasión del cine de animación le viene porque es "muy friki", y ha rememorado que en el instituto mientras sus amigos se iban de fiesta, él se quedaba en casa con su hermano para ver los dibujos animados de Cartoon Network.