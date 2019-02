IU condiciona el pacto en Madrid al freno de la Operación Chamartín

Madrid, 4 feb (EFE).- Izquierda Unida condiciona la construcción de una lista unitaria en la Comunidad de Madrid a que esta candidatura exija la "inmediata paralización" de la Operación Chamartín, un macroproyecto urbanístico que a juicio de este partido beneficia al promotor privado y perjudica el interés general.

IU no irá "bajo ningún concepto" a "una candidatura que no exija la inmediata paralización de la Operación Chamartín", ha afirmado este lunes el responsable de Relaciones Políticas del partido en Madrid, Álvaro Aguilera, a su llegada al encuentro convocado por la formación para desbloquear la crisis de la izquierda, al que han acudido Más Madrid, Equo y Anticapitalistas, pero no Podemos.

Además, en declaraciones a los periodistas, Aguilera ha explicado que otra de las condiciones de IU es la celebración de primarias proporcionales para dar "una salida democrática a este asunto".

IU ha remitido a Podemos esta propuesta, aunque la gestora que controla el partido en la región haya decidido no acudir a este encuentro.

El veto a la Operación Chamartín -el desarrollo de 10.500 viviendas, un centro de negocios con una torre de 70 plantas y la remodelación de la estación ferroviaria- complica la consecución de un acuerdo, tanto a nivel autonómico como a nivel municipal, pues el Gobierno de Manuela Carmena, que ha reducido la edificabilidad, tiene la intención de aprobar este plan en pleno el próximo mes de marzo.

Izquierda Unida, con tres ediles en el Ejecutivo de Carmena, rechaza la operación al considerar que el precio que paga por los suelos la promotora privada Distrito Castellana Norte -formada por BBVA y la Constructora San José- hace que ADIF, empresa pública propietaria del terreno, deje de percibir ingresos, por lo que denuncian un perjuicio a las arcas públicas.

Respecto a la composición de la candidatura, mientras que IU aboga por primarias proporcionales, Íñigo Errejón quiere sumar al resto de partidos bajo el paraguas de su marca Más Madrid y Podemos apuesta por configurar primero la candidatura de Unidas Podemos y negociar después con el resto de actores.