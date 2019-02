La UDG Tenerife da la cara ante el líder con su mejor versión de fútbol

Granadilla 3 feb .- La UDG Tenerife Egatesa dio la cara hoy ante el líder, Atlético de Madrid, en un partido en el que las blanquiazules perdieron por la mínima (1-2), pero mantienen la séptima plaza, en un choque celebrado en La Palmera ante 1.250 aficionados.

El Atlético comenzó el choque con un gol tempranero, tras un fallo de Aline que Ludmila materializó para poner por delante a las suyas (0-1).

Sin embargo, las locales han demostrado su gran capacidad de remontar situaciones adversas y fue, en el minuto 10 y con una jugada de pizarra, como María José con una preciosa volea anotó el gol del empate (1-1).

A partir de entonces las de Granadilla asediaron la meta rival con distintas oportunidades. Lo probaron desde las bandas, a balón parado y con la delantera Martin-Prieto que ofreció una buena versión de sí misma en los primeros compases.

El vigente campeón tuvo problemas con la presión del Granadilla en la primera mitad y buscó el envío de balones largos a Ludmila y Jenni Hermoso para valerse de la velocidad de sus atacantes a la contra.

Avanzado el crono apareció Jenni Hermoso en una jugada aislada donde ésta pudo enganchar sola el esférico y rematar a puerta a placer (1-2). Jarro de agua fría para las locales que volvían a luchar por la remontada hasta llegar al descanso.

Tras la reanudación el Granadilla salió a apretar arriba, a todo campo, y tuvo sus opciones con María José, que disparó desde el lateral pero la defensa visitante salvó, o Pisco, que lo intentaba desde el balón parado. Pier Cherubino movió el banquillo para dar entrada a Koko que no falló a la afición una vez más revolucionando el encuentro.

Entró la marfileña en acción y consiguió arañar espacio en el área rival con dos faltas que terminar en ocasiones peligrosas para el Tenerife.

Así se entro en una recta final igualada, con un Atlético con problemas para llegar a puerta pero con mucha efectividad cuando lo hacía y cualquier llegada podría sentenciar el encuentro, pero la defensa local evitó a toda costa que la línea ofensiva colchonera recibiera balones.

En los últimos instantes Patri Gavira evitó que Ludmila se fuera sola a puerta, y vio la segunda amarilla, por lo que dejaba al equipo con diez, aunque eso no fue óbice. Se repuso y no renunció al ataque en lo que restó de partido, pero al final no tuvo sus frutos ante la ordenada defensa del líder.