Piden que los enfermos puedan volver progresivamente al trabajo tras cáncer

Barcelona, 3 feb (EFE).- Las entidades que apoyan a las personas afectadas de cáncer en Cataluña reivindican que, tras superar la enfermedad, puedan reincorporarse progresivamente al trabajo en función de las secuelas que padezcan, para facilitar la vuelta a la normalidad con garantías laborales.

Así lo han reivindicado, en declaraciones a EFE, representantes de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Barcelona y de la Federación Catalana de Entidades contra el Cáncer, que agrupa a una quincena de organizaciones de toda Cataluña.

Teresa López Fando, psiconcóloga y coordinadora de Programas y Servicios de la AECC, ha indicado que en otros países europeos se reconoce un grado de discapacidad a los supervivientes de cáncer, lo que les ayuda a volver al trabajo teniendo en cuenta las secuelas físicas y emocionales tras el tratamiento.

Por su parte, Clara Rosàs, gerente de la Federación, ha considerado que, al igual que todos somos conscientes de la necesidad de invertir en investigación, "quedan otros aspectos sociales que hemos de trabajar" para mejorar la vida de los pacientes oncológicos, como el tema laboral y la protección de los derechos de los enfermos.

"La legislación laboral española no acompaña", ha reconocido López Fando, "ya que no hay medias tintas, o se trabaja o no se trabaja".

Además, hay que tener en cuenta, ha precisado la psiconcóloga, que tras un tratamiento con quimioterapia se produce un denominado proceso Chemo Brain o quimiocerebro, por el cual los enfermos experimentan cambios cognitivos.

Estos cambios incluyen dificultades con la memoria a corto plazo, la multitarea, los nuevos aprendizajes, la lectura comprensiva, las actividades con número y una disminución de la concentración, entre los más importantes.

Durante muchos años, estas dificultades se atribuyeron a la depresión o ansiedad por el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad pero hace un tiempo que los investigadores han comenzado a estudiar estos efectos en los supervivientes del cáncer.

El presidente de la AECC en Cataluña, Laureano Molins, ha explicado a EFE que esta Asociación recomienda a las empresas adaptar el trabajo a los enfermos y tratar de forma individual su retorno al mundo laboral.

Molins ha abogado también por realizar un TAC a personas fumadoras y exfumadoras con edades entre los 50 y los 74 años, otro TAC al cabo de un año y, después, cada dos, para detectar a tiempo el mayor número posible de cánceres de pulmón y mejorar así la supervivencia.