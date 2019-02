Óscar Quiroz, nuevo campeón de ruta de Colombia

Villavicencio , 3 feb .- El ciclista Óscar Quiroz, del equipo Coldeportes Strongman, se convirtió este domingo en el nuevo campeón nacional de ruta de Colombia al ganar la prueba de 243,8 kilómetros que se disputó en el departamento de Meta (centro) en 5 horas, 39 minutos y 2 segundos.

"Es un sueño, lo venía buscando desde Medellín (donde se disputó la prueba del año pasado) y bueno, gracias a Dios hoy se nos dio el oro y fue una estrategia muy bien planeada", afirmó el ganador a periodistas tras colgarse el metal dorado.

Quiroz, nacido hace 24 años en el departamento de Nariño (suroeste), se impuso en cierre de una larga carrera disputada con inicio y fin en Villavicencio a Juan Felipe Osorio (Manzana Postobón), al que venció en el esprint final, y a José Serpa (Bolívar), quien llegó a siete segundos.

"Hicimos una estrategia muy completa, se nos dio la fuga. Iba muy bien acompañado por cuatro compañeros, se entregaron muy bien y yo era el hombre para este tipo de llegadas, se trabajó muy bien y gracias a Dios tuve fuerzas para responderle a mi equipo", añadió el vencedor.

La clave para el triunfo de Quiroz, que el año pasado fue segundo por detrás de Sergio Luis Henao (UAE) y en 2017 terminó tercero, fue la fuga que lideró su equipo, que alcanzó a sacar un diferencia de 11 minutos sobre el pelotón, y se mantuvo por delante del grupo principal casi desde el comienzo la carrera.

Serpa, de 39 años, valoró lo hecho este domingo porque hace 13 años no se subía al podio de los campeonatos nacionales, pues la última vez que lo hizo fue en 2006 cuando se colgó la plata en la contrarreloj.

"Hace 13 años no me montaba en un podio en un nacional y para mí es gratificante, me motiva para seguir en este deporte, que ya se me volvió un vicio", aseveró el veterano ciclista.

Sobre el cierre, que fue con una corta cuesta, Serpa manifestó que estuvo duro por el desgaste que ya tenían por los más de 240 kilómetros que habían recorrido.

"Con todos esos kilómetros en las piernas se siente. Al final, Quiroz venía muy fuerte, hizo el último ataque a los 500 metros", apostilló.

En la carrera también compitieron Egan Bernal (Sky) y Miguel Ángel López (Astana), tercero del Giro de Italia y de la Vuelta a España de 2018, quienes no tuvieron una actuación destacada.

El viernes pasado, Daniel Martínez consiguió el título colombiano de contrarreloj individual al ganar la prueba disputada sobre 23 kilómetros entre las localidades de Cumaral y Villavicencio con un tiempo de 35 minutos y 41 segundos.

'Supermán' López obtuvo la medalla de plata al llegar a 35 segundos del ganador, mientras que Bernal fue bronce a 1 minuto y 29 segundos del vencedor.

- Clasificación:

.1. Óscar Quiroz (Coldeportes Strongman) 5H39:02

.2. Juan Felipe Osorio (Manzana Postobón) a m.t.

.3. José Serpa (Bolívar) a 7

.4. Aristóbulo Cala (Coldeportes Strongman) a 16

.5. Edwin Carvajal (EPM Scott) a 30

6. Steven Calderón (Cundinamarca) a 34

.7. Walter Pedraza (GW Shimano) a 47

.8. Diego Ruiz (Bogotá) a 52

.9. Edwin Ávila (Israel Cycling Academy) a 4:38

10. Fernando Orjuela (Meta) a 4:53.