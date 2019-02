Nico Tivani: "Esta victoria en Villicum va a quedar marcada toda la vida"

Villicum , 2 feb .- Nico Tivani, ciclista argentino del Virgen de Fátima, declaró que la victoria lograda en Villicum, en la sexta etapa de la Vuelta a San Juan, le va a quedar "marcada para toda la vida".

Nico Tivani, natural de la municipalidad de Pocito, se impuso al sprint en el autódromo de Villicum tras una escapada de 140 kilómetros junto a sus compatriotas Daniel Díaz y Daniel Zamora.

"Nos pusimos de acuerdo para dar la batalla, porque en algunos momentos de carrera se tiene que acelerar y en otros ir más tranquilo", dijo Tivani, que logró mantener un ritmo bueno para que el pelotón no les cogiera pese a ir recortando diferencias.

"En los kilómetros finales tratamos de dar todo para llegar a la meta y, aunque estuvieron cerca, no se dio. Ahora toca disfrutar y agradecer a todos los que han hecho posible que está victoria se dé", manifestó.

Para Tivani, esta etapa, marcada por la lluvia, también tuvo viento. "Desde el principio sabia que no iba a jugar a favor el viento y nos tocó de cola. Cuando el viento está a favor puedes llevar un ritmo alto por encima de los 50 kilómetros hora y eso hace que detrás tenga que ser más elevado y a más de 60 es complicado. Al final nos apretaron mucho pero no nos alcanzó y me pude quedar con esta victoria", señaló.

"Esta victoria es algo que me ha regalado Dios y estoy pensando en disfrutar de este regalo de la vida", apuntó Tivani, que dijo que "si algún equipo de Europa" le quiere "encantado", pero si no se quedará en su casa "a disfrutar con la gente" que le quiere.

"Esto me va a quedar marcado para toda la vida", concluyó.