Luis Planas: "Deseo que la flota española faene en Marruecos antes de verano"

Madrid, 3 feb (EFE).- Luis Planas cumple ocho meses al frente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un tiempo en el que la negociación del acuerdo de pesca UE-Marruecos ha tenido un especial protagonismo y para la que el ministro desea que dé sus frutos con la entrada de la flota en aguas marroquíes antes de verano.

En una entrevista con Efe, Planas aborda otros asuntos de actualidad, como la propuesta de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) -que sufrirá un "giro de 180 grados" respecto a las anteriores- o los aranceles impuestos por Estados Unidos a la aceituna de mesa, que espera que sean levantados en un corto espacio de tiempo.

POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN (PAC)

PREGUNTA: Los trabajos sobre la propuesta de reforma de la PAC están en marcha tanto en la Unión Europea (UE) como en el ámbito nacional, ¿qué retos plantea la programación 2021/2027?

RESPUESTA: El elemento más importante -de la nueva reforma- es el cambio de paradigma porque habrá un planteamiento totalmente distinto. Creo que, tanto las comunidades autónomas, como las organizaciones agrarias y las medioambientales, empiezan a comprender que esta PAC ha efectuado un giro de 180 grados respecto a las anteriores.

P: ¿A qué se debe ese gran cambio?

R: La introducción de los planes estratégicos nacionales implica un trabajo técnico y político que es totalmente diferente del anterior: antes Bruselas aprobaba unas condiciones y, en función de ellas, se pagaban o se daban determinadas ayudas y en ésta -reforma- los Estados miembro tenemos un compromiso de unos nueve objetivos y hay que ver cómo los definimos en cada país.

P: Si las elecciones autonómicas de mayo cambian el escenario político actual, ¿puede afectar a los trabajos avanzados ya sobre esta reforma?

R: Mi experiencia es que hasta ahora ha sido posible aunar intereses teniendo en cuenta las diferencias planteadas entre las comunidades autónomas y me gustaría que en el futuro próximo pudiera ser así.

Lo que constaté en la reunión del pasado 21 de enero con las comunidades autónomas es que existe esa posibilidad de llegar a un acuerdo común por encima de que gobierne un partido u otro.

En términos comunitarios también hay elecciones en mayo y mi impresión es que muy probablemente la próxima Comisión Europea asumirá básicamente como tal la actual propuesta.

PESCA

P: ¿Cómo se está adaptando el sector pesquero español a la obligación, desde el 1 de enero, de tener que desembarcar todas las especies capturadas?

R: La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, me ha comunicado que está yendo bien, pero su puesta en práctica es complicada y tendremos que continuar con la labor de acompañamiento, que llevará tiempo. Tenemos unas guías y unos folletos con los que estamos llevando a cabo actuaciones con el sector.

P: ¿Cuándo cree que los barcos españoles podrán volver a faenar en las aguas de Marruecos?

R: Espero que el acuerdo entre la UE y Marruecos se apruebe en el Pleno (del Parlamento europeo) de febrero. Posteriormente, tendría que ser objeto de aprobación en el Parlamento marroquí, con lo cual me gustaría que antes del verano pudieran de nuevo volver a faenar los buques españoles en las aguas de Marruecos.

ACEITUNA DE MESA

P: La Comisión Europea ha llevado ante la OMC los aranceles de EEUU a las importaciones de aceituna de mesa negra española, ¿Está satisfecho con la labor desarrollada por la CE?

R: España ha insistido en la necesidad de llevar ese tema a la OMC y la Comisión ha seguido este criterio. Esta postura es importante porque, no sólo supone la acción ante la OMC, sino que apoya también las acciones judiciales que -el sector- está llevando ante los tribunales norteamericanos y las posibilidades de revisión de la propia Administración de comercio de EEUU.

Todo esto habrá que seguirlo, y así lo haremos hasta que en el futuro estas restricciones injustas sean levantadas pronto.

P: Con esta acción sobre la aceituna de mesa, EEUU ha cuestionado las ayudas de la PAC, ¿teme que haga lo mismo con otros productos alimentarios?

R: No tengo datos de que se vaya a extender a algún otro producto. Me parece que está claro que las ayudas de las PAC están desacopladas de la producción, incluidas en la caja verde de la OMC. No creo que nadie esté interesado en entrar de nuevo en una batalla, como la que tuvimos en los 90, en relación con los apoyos al sector primario. Veo que hay un consenso bastante general entre los países de la OCDE y espero que se continúe manteniendo.

SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL

P: Francia ha instalado vallas en una parte de su frontera con Bélgica para evitar la llegada de la Peste Porcina Africana, ¿tiene España que implementar más medidas contra esta enfermedad animal no transmisible a humanos?

R: Me parece que las actuaciones que están llevando a cabo Francia pero también Bélgica y Luxemburgo van en el buen sentido porque pretenden reforzar y evitar cualquier posible extensión. No debemos bajar la guardia y hay que tener prudencia y tranquilidad. Eso se une a todas las medidas de bioseguridad y el plan nacional que estamos llevando a cabo.

También discutiré actuaciones concretas en las próximas semanas con la Mesa Nacional de la Caza porque creo que en España deberíamos tomar algunas medidas de prevención aunque somos un país libre de PPA.

P: España ha declarado focos de "Xylella fastidiosa" en Baleares, Alicante y Madrid, ¿cómo está la situación ahora respecto a esta enfermedad vegetal?

R: Hoy por hoy mi pronóstico es positivo. Ha habido una contención porque se han llevado a cabo acciones muy radicales en materia de erradicación y creo que tenemos que mantener la firmeza para evitar cualquier posible extensión.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO (PGE)

P: ¿Cuáles son los objetivos básicos del proyecto de PGE para este ministerio?

R: El proyecto de PGE de 2019 en el área de este ministerio contiene algunas novedades entre las que me gustaría subrayar el incremento en la dotación de los seguros agrarios. La elevaríamos de 211 a 241 millones de euros, revirtiendo una bajada continuada. Además, incluyen un mantenimiento de la inversión en regadío eficiente, que es un elemento fundamental, y actuaciones en lo referido a la incorporación de jóvenes.

En materia de pesca, destacan los nuevos fondos para la puesta en marcha de la aplicación de los reglamentos comunitarios sobre sostenibilidad.

INDUSTRIA CÁRNICA.

P: Los sindicatos siguen con su lucha para acabar con lo que denominan "falsos autónomos" en la industria cárnica, ¿confía en que este asunto se solucione cuanto antes?

R: Como ministro, me parece importante que el sector agroalimentario, desde el punto de vista de su reputación y de cara a los consumidores y al conjunto de la sociedad, sea un sector de respeto a las normas laborales, de seguridad social y ambientales vigentes.

Diría que una buena parte del sector es perfectamente consciente y, por las informaciones que tengo, hay una voluntad positiva de hacer efectivamente una transformación en un corto período de tiempo para ajustarse a la legalidad. Creo que nadie es feliz estando fuera de la ley.