Desaparecen 4 empleados de Cruz Roja de Burkina Faso en un aparente secuestro

Uagadugú, 3 feb (EFE).- Cuatro empleados de la Cruz Roja de Burkina Faso desaparecieron este sábado en un aparente secuestro ocurrido en el norte del país, una zona en la que suele haber ataques atribuidos a yihadistas, informó hoy la institución.

El equipo desapareció varias horas después de salir ayer por la mañana de Kaya, a unos cien kilómetros al norte de la capital del país, Uagadugú, para desempeñar una misión humanitaria en la ciudad de Djibo, en la provincia septentrional de Soum, a unos 45 kilómetros de la frontera con Malí.

"El papel de la Cruz Roja burkinesa siempre ha sido salvar vidas en tiempos de paz y en emergencias con neutralidad e imparcialidad", afirmó en un comunicado el secretario general de la institución, Lazare Zoungrana.

La Cruz Roja "espera que los diversos actores, con todo el conocimiento que tienen de su acción humanitaria, trabajen para que sus empleados puedan reencontrarse con sus familias y colegas", señaló Zoungrana.

El secretario general reiteró que espera "contar con la colaboración de todas las partes" para dar con el paradero de los desaparecidos.

Zoungrana reafirmó también el compromiso de la Cruz Roja con "sus principios fundamentales de humanidad, imparcialidad y neutralidad en la asistencia humanitaria a todos los necesitados, sin distinción alguna".

Aunque la Cruz Roja no dio detalles sobre la desaparición, el portal informativo local Ouaga24 aseguró que el equipo fue "secuestrado" el sábado por "individuos armados no identificados", si bien ese extremo aún no ha sido confirmado públicamente por las autoridades.

La provincia de Soum está en la región burkinesa de Sahel, uno de los siete territorios en los que el Gobierno de Burkina Faso decretó el pasado 31 de diciembre el estado de emergencia tras una serie de supuestos ataques terroristas cometidos en zonas próximas a Mali.

Al menos 10 personas murieron y dos resultaron gravemente heridas en un ataque de un grupo de hombres armados perpetrado el pasado 26 de enero en la localidad de Sikiré, en la región del Sahel.

Al día siguiente, cuatro militares murieron y otros cinco resultaron heridos en la misma región en un "ataque terrorista" cometido por personas no identificadas, según las Fuerzas Armadas burkinesas.

Este país de África occidental soporta desde 2015 un recrudecimiento de las acciones terroristas, muchas de ellas cometidos en áreas próximas a la frontera con Malí.

Burkina Faso es uno de los cinco países que componen el G5 del Sahel, junto a Mali, Mauritania, Níger y Chad, grupo que combate el terrorismo yihadista en la región.