Cumming y Herron: El género de espías resurge con la agresividad de Putin

Barcelona, 3 feb (EFE).- Los escritores británicos Charles Cumming y Mick Herron, la nueva hornada de novelistas sobre espionaje surgidos a la sombra de John Le Carré, consideran que "la agresividad de Putin ha realimentado el género en la literatura, el cine y la televisión".

Cumming y Herron, que han participado esta semana en la BCNegra, han dicho a EFE en una entrevista que "la nueva política de la Rusia de Putin ha propiciado una vuelta a los tiempos de la Guerra Fría".

Cumming, que fue espía en su juventud, recuerda que, "tras el fin de la Guerra Fría, el mundo de los espías estuvo tranquilo, los rusos habían dejado de ser comunistas, y habíamos dejado de ser objeto de sus ataques, y el 11-S cambió el paisaje para espías y escritores".

Putin se ha convertido en "un gran alimento de las novelas de espías", hay un gran auge del género, con novelas, series, películas.

Herron advierte de que "en la actualidad, las amenazas a la paz y la seguridad internacional vienen de otro lugar y, de hecho, la mayoría de actos terroristas en el Reino Unido han sido perpetrados por ciudadanos nacidos allí. El enemigo ya no es el otro".

Considera Herron que los atentados con bomba de Londres son el resultado de haber "demonizado" a todo un colectivo, al que se ha culpado por "unos aislados lunáticos", y eso ha influido en "el auge de los grupos de ultraderecha que están detrás del 'brexit'".

Sobre el Brexit, Cumming cree que "no influirá mucho desde la perspectiva de la ficción", pero opina que, "si el 'brexit' sale mal o no se llega a producir, los que lo votaron no estarán contentos y habrá agitación de la extrema derecha, aunque los británicos no tenemos carácter revolucionario, y no desembocará en una guerra civil. Seguramente, nos tomaremos el té y hablaremos de ello".

Herron fantasea con ironía: "Podríamos volver a épocas antiguas en las que cruzar las fronteras europeas requerían visados, volvería el glamur de los pasaportes falsos, se repetiría el referéndum de Escocia y se saldría del Reino Unido, volvería la frontera entre Inglaterra y Escocia, todos los trabajadores sin trabajo del norte inglés pasarían diariamente ante las cámaras los puntos de control para trabajar en la rica Escocia. Sería como volver al Berlín de la Guerra Fría".

Ambos se declaran "lectores y admiradores" de Le Carré, pero antes que "a la sombra" prefieren pensar que están "a la luz" del maestro de la literatura de espías y padre novelístico de Smiley.

Cumming atribuye la especial idiosincrasia de los espías británicos a que son "producto de la educación inglesa en los internados, en donde para sobrevivir los niños han de crearse una identidad distinta", mientras Herron sitúa "muchas de las leyendas sobre las historias de espías en Oxford, Cambridge y esos internados, que son la flor y nata del sistema de clases inglés".

Es innegable que las nuevas tecnologías han cambiado el género de espías y Cumming apunta un ejemplo claro: "El móvil dice dónde estás, escucha tus conversaciones, por lo que resulta difícil aislar a un personaje, pues siempre tiene vías para pedir ayuda; y todo se complica para crear una nueva personalidad, la esencia del espía, con Facebook, Linkedin, los registros bancarios, los escáneres corporales o los sistemas de identificación de matrículas".

Como dice la famosa novela de Graham Greene, "el factor humano seguirá siendo importante".

Herron se enfrenta a esa dificultad literaria frente a ese mundo tecnológico "escribiendo sobre aquellos que no tienen acceso a esas herramientas tecnológicas", comenta mientras muestra su móvil casi analógico.

Preguntados por la inspiración literaria que pueda despertar el proceso independentista catalán, Herron apunta que en cada país europeo hay "fenómenos disruptivos y rompedores" como el intento de independencia de Escocia o el "brexit": "Esa gran división, la falta de unión siempre alimenta la ficción".

Cumming piensa que "sólo despertaría el interés de la ficción si el movimiento independentista tuviera potencial para desestabilizar al país a través del terrorismo y el descontento social, pero el movimiento catalanista no ha sido violento ni militarista; y en cambio el IRA sí ha alimentado películas, series de televisión. Espero que Cataluña no llegue a ese extremo", recalca.