Consellera de Justicia del Govern: "Hemos de hacer cosas que se puedan hacer"

Barcelona, 3 feb (EFE).- La consellera de Justicia y dirigente de ERC, Esther Capella, ha asegurado en alusión al juicio del 1-O que si Cataluña fuera una república independiente, los traslados de presos "no se harían así" ni ella se vería obligada a "custodiar" a sus compañeros en cárceles, y se ha negado a asumir que la sentencia esté dictada.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Capella ha abordado el inminente juicio del "procés" que arrancará en el Tribunal Supremo el día 12, pero también se ha mostrado reticente ante un eventual nuevo intento de investidura del expresident Carles Puigdemont: "Hemos de hacer cosas que se puedan hacer", ha dicho.

Sobre el traslado de los dirigentes independentistas presos a Madrid, la consellera ha dicho que "no le gustan" las condiciones de esos traslados: "Seguramente, si fuéramos un república y tuviéramos que gestionar directamente todas estas cosas, ya le digo yo que todos estos traslados no se harían así", ha afirmado.

Pero también ha respondido a quienes desde el independentismo abogaban por abrir las cárceles catalanas cuando ahí se encontraban los dirigentes independentistas: "No soy una tonta y una ha de ser coherente con la responsabilidad que tiene. Hemos de hacer aquello que podemos hacer y no aquello que no podemos hacer", ha expresado.

"Y si fuéramos una república efectiva -ha añadido-, evidentemente no tendríamos presos políticos y no me hubiera hecho falta custodiar a mis compañeros de partido y mis compañeros de luchas compartidas en centros penitenciarios catalanes".

Capella ha subrayado además que "en su cabeza" no puede "asumir que la sentencia esté dictada", por lo que ella no renuncia a ganar el juicio y que el fallo del TS sea "absolutorio".

Por otro lado, respecto a si el Parlament debería intentar investir nuevamente a Puigdemont, la dirigente de ERC ha sido tajante: "Hemos de hacer cosas que se puedan hacer. Hemos de hacer todo lo que haga falta para avanzar y no ponernos continuamente en situaciones que desgastan innecesariamente el Parlament".

Capella ha recordado que Puigdemont "está en Waterloo, no aquí" y que cada vez que el independentismo ha tratado de investirlo, ha tenido "dificultades para hacerlo efectivo".

"Es más -ha recordado-, no tendríamos ahora ni la mayoría parlamentaria para hacerlo. Hagamos aquello que nos permita avanzar, pero no hace falta que vayamos poniendo cosas sobre la mesa que nos distraigan de nuestros objetivos".