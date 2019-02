Más de 200 candidatos arrancan hoy las primarias de Ciudadanos para europeas

Madrid, 3 feb (EFE).- Ciudadanos arranca hoy a las 20.00 horas su campaña interna de primarias para las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, a la que se postularán más de 200 candidatos.

Fuentes del partido han informado a Efe de que después de finalizado el plazo de postulación a las primarias, la comisión de Garantías y Valores ha verificado 236 precandidaturas como válidas.

Ahora los afiliados recibirán las candidaturas y se inicia así la campaña, que se desarrollará desde hoy domingo a las 20.00 horas hasta el miércoles, cuando se cierre a este misma hora.

Las votaciones darán comienzo el jueves a las 10.00 horas y se podrá votar durante 24 horas, hasta las 10.00 del viernes.

Uno de esos candidatos será el responsable de Economía y Empleo de la formación naranja, Luis Garicano, que ya ha mostrado su interés en encabezar la lista para la Eurocámara.

"Me hace ilusión confirmar que me presentaré a las primarias para encabezar la lista de Ciudadanos al parlamento europeo. 2019 será clave para Europa y yo me comprometo a defender los valores en los que se apoya nuestra convivencia, libertad y prosperidad", escribió hace un mes en su cuenta personal de Twitter.