Abelardo: "El Alavés no va a repetir la primera vuelta que ha hecho"

Madrid, 3 feb (EFE).- El entrenador del Alavés Abelardo Fernández valoró en zona mixta la derrota frente al Real Madrid (3-0), la cuarta de forma consecutiva, y declaró que su equipo "no va a repetir la primera vuelta que ha hecho", en la que sumó 32 puntos.

"Esperemos que no nos afecten. El Alavés no va a repetir la primera vuelta que ha hecho. Sabemos lo difícil que es y ya veis como de apretada está la liga; hemos enlazado cuatro partidos sin ganar. La Liga está muy bonita para el espectador. Pero nos va a costar", aseguró.

Una gran primera vuelta tras la que Abelardo no quiere que su equipo se confíe: "Esperemos que no se confíen, ese es mi trabajo. Trabajar más que nunca y seguir incidiendo en las cosas positivas que tenemos. Creo que mis jugadores son fuertes a nivel mental y saben el sacrificio que supone sacar puntos en Primera División".

Una relajación que no quiere ver en su Alavés ya que aún no se puede valorar la temporada del equipo: "A ver cómo acabamos. Si hacemos una segunda vuelta desastrosa no será una temporada tan desastrosa. Sabemos que es muy difícil. Los equipos con mayor presupuesto se vana enganchar y nosotros tenemos que seguir sumando puntos y no sufrir en las últimas jornadas".

"Creo que el primer tiempo ha sido superior el Madrid,nos ha costado a la hora de robar para generar contragolpes. El Madrid no ha tenido tampoco muchas oportunidades a parte del gol. En la segunda parte el equipo se ha soltado y hemos sido mejores hasta el segundo gol. Cuando recibimos el segundo gol hice cambios pensando en el próximo partido. Los errores que tienes te los penaliza un equipo como el Real Madrid", valoró Abelardo sobre el partido de su equipo.

"No creo que el Alavés haya merecido puntuar, pero el resultado ha sido demasiado severo. Atrás hemos hecho cosas buenas, pero en ataque nos ha costado más. El equipo ha dado un paso respecto al partido contra el Getafe", prosiguió.

Un partido que en la ida estaba Julen Lopetegui en el banquillo del Real Madrid: "Creo que valorar el cambio no sabia que decirte. Nosotros jugábamos en casa. Julen ha demostrado y demostrará que es un gran entrenador. Respecto al Clásico, cualquiera puede ganar; creo que ambos equipos están bien pero en un partido así puede ganar cualquiera".

Abelardo no quiso señalar al central Maripán en el primer gol del Real Madrid"No te puedo decir, pero a pesar de que hubiese pasado estoy contentísimo con Maripán. A final de temporada no sé si seguirá pero si lo hago yo me gustaría que siguiese", dijo.

"El tema de Borja Bastón y Ximo Navarro han sido decisiones técnicas, declaró sobre las dos ausencias más representativas del equipo en el partido contra el Madrid.

Por último, el técnico del Alavés valoró la marcha de Ibai Gómez en el mercado invernal, una de las piezas clave del equipo en su gran primera vuelta: "Ibai era un jugador muy importante para nosotros. Tanto en el terreno de juego como fuera, era un líder. Pero Ibai Gómez ya no está y ahora le toca a los jugadores que han venido acoplarse un poco", declaró.