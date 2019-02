Sepúlveda: "Me gustaría probar este año la Vuelta a España"

Villicum , 2 feb .- Eduardo Sepúlveda, ciclista argentino de Movistar, declaró a EFE que poder competir en su país en la Vuelta a San Juan es algo "muy lindo" y destacó que este año le gustaría "probar" la experiencia de correr la Vuelta a España.

Sepúlveda (Rawson, Argentina; 1991) cumple su segunda temporada en Movistar, equipo al que llegó en 2018 procedente del francés Fortuneo, con el que inició su andadura en Europa.

"Estoy muy a gusto. El ambiente es más latino que en otros equipos y los españoles son para mi forma de ser más parecidos a nosotros. Es todo distinto en comparación al equipo que estaba antes y estoy contento", dijo a EFE Sepúlveda, que lleva una vida "tranquila" en Andorra.

"Hay varios compañeros viviendo también en Andorra y hay un buen ambiente ciclista. Además me pilla cerca de Pamplona, de donde es el equipo", destaca.

La relación de Eduardo con el ciclismo comenzó con trece o catorce años. "Jugaba al fútbol, también iba a la escuela, hacía ciclismo, y no me daba el día para las tres cosas, así que al elegir opté por la bicicleta por la sensación de libertad, ya que la podía coger a cualquier hora", confiesa.

Como argentino, poder participar en la Vuelta a San Juan es algo "muy importante y además con un equipo español".

"Que Argentina pueda tener una competencia así y que el equipo esté aquí es algo muy lindo que recordaré el día de mañana. Además, al ser al inicio de temporada me gustaría comenzar aquí. Enero es frío en Europa y la carrera es una excusa buena para el tiempo", señala Sepúlveda, que además destaca el ambiente que dan a la prueba los sanjuaninos.

"La gente lo vive mucho y al ser solo una competencia profesional al año hace que la gente se acerque al país y sea más entusiasta. Además, la Vuelta a San Juan hace que los equipos tengan una estructura que es lo que el ciclista necesita. De esta manera, en vez de un equipo formado para tres o cuatro meses, se forma un equipo continental que tiene una estructura para todo el año", apunta.

De Argentina irá a Colombia y allí conocerá el calendario que le espera para 2019 cuando hablé con Eusebio Unzué (mánager de Movistar). "No sé nada aún, pero el año pasado hice Giro, también hice el Tour antes y me gustaría probar en la Vuelta a España".

"El objetivo es terminar la temporada con una buena nota y con un buen rendimiento. Tengo el privilegio de estar en un buen equipo con grandes líderes y me gustaría terminar el año sabiendo que he aportado lo que el equipo esperaba de mi", confiesa Sepúlveda, que cree que este puede ser un "buen año" para Movistar.

"Tenemos tres líderes -Mikel Landa, Nairo Quintana y Alejandro Valverde-, pero también está Richard Carapaz y Marc Soler. Creo que será un buen año. El equipo está motivado y esperemos que la nota de 2019 sea mejor que la de 2018", comenta.

Otro de los objetivos que tiene Sepúlveda son los Juegos de Tokio (Japón) en 2020. En 2016, en Río de Janeiro, representó a Argentina tanto en ruta como contrarreloj.

"Me hace ilusión ir a los Juegos de Tokio. El circuito tiene sus metros de desnivel, pero bueno, lo primero sería sacar algo de puntos para sacar esa clasificación y poder estar", dice Sepúlveda, amante de otros deportes pero no practicante.

"Fuera del ciclismo me gustan otros deportes, pero no los practico porque el ciclismo es mi trabajo y tengo que tener ciertos cuidados. Me gusta el fútbol, soy de Boca Juniors, pero para jugarlo trato de evitarlo un poco porque aquí se va al límite cuando compites", concluye.