El Rayo Majadahonda vence por primera vez como local en el Cerro del Espino

Majadahonda , 2 feb .- El Rayo Majadahonda logró ante el Nàstic de Tarragona su primera victoria como local en LaLiga 123 desde que comenzara a jugar los partidos de casa en su feudo habitual del Cerro del Espino (1-0) gracias a un tanto de chilena de Luis Delgado 'Luso'.

Las obras en el recinto habían obligado a los majariegos a trasladarse como anfitriones al Wanda Metropolitano en el tramo inicial de la competición tras sellar el primer ascenso de su historia a la categoría de plata del fútbol español.

En esa situación de interinidad, siete fueron los choques ligueros que el equipo jugó en el estadio del Atlético de Madrid. En ellos sumaron cuatro victorias, un empate y dos derrotas marcando ocho goles y encajando siete.

Asimismo también recibieron allí la visita en la Copa del Rey del Sporting de Gijón, rival contra el que igualaron 1-1 al final del tiempo reglamentario antes de perder en la posterior tanda de penaltis.

Finalizada dicha estancia, y ya en el Cerro del Espino, los de Antonio Iriondo habían afrontado ya cuatro enfrentamientos sin que hasta la fecha se hubieran marchado con los tres puntos. De ellos tres concluyeron en tablas contra Deportivo de La Coruña, Las Palmas y Zaragoza. Además perdieron frente al Elche.

El entrenador majariego volvió a reconocer, tras imponerse al Nástic, que el terreno de juego penaliza su estilo: "Los rivales nos conocen y nos aprietan en la salida de balón. En un campo de estas características es un riesgo muy grande. A veces tenemos que sacrificar una idea de juego porque el terreno no está en buenas condiciones".

"Aún así lo intentamos pero no es siempre, a veces elegimos otro tipo de jugadas más pragmáticas aunque no nos gusten en exceso. Siempre que se rifa un balón no estamos muy de acuerdo", comentó ante los medios.

Además insistió en que prefería recibir a sus rivales en el Wanda Metropolitano: "Si nos hemos adaptado o no lo veremos en los partidos siguientes pero que nos iba mejor allí, no lo dudo. Supongo que nuestra afición prefiere el Cerro del Espino porque estamos en la ciudad. Pero un terreno de juego como aquel, que es una alfombra, nos vino muy bien".