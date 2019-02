Pesic se lamentó del poco tiempo para poder preparar sus partidos

La Laguna , 2 feb .- Svetislav Pésic, entrenador del Barça Lassa, se lamentó este sábado del poco tiempo que tienen los equipos de la Euroliga de poder preparar los encuentros de la Liga ACB, una competición que considera "muy competitiva".

El técnico del conjunto catalán indicó que "para enfrentarte a un equipo como Tenerife con los conceptos muy claros, tienes que prepararte bien y nosotros no lo hemos podido hacer como quisiéramos porque teníamos un partido difícil ante el Olympiakos. Luego seis horas de viaje y sin poder hacer un entrenamiento más hemos jugado hoy".

Eso sí, quiso felicitar al Iberostar Tenerife por su victoria y aseguró que "desde el primer momento demostró su potencial y que es un gran equipo. Ha hecho un gran baloncesto".

También comentó que este sábado su equipo "no ha estado a un buen nivel. Hemos perdido 19 balones, pero luchamos, defendimos, tuvimos buena actitud, pero no pudimos decidir, porque para ganar aquí con un buen rival y una afición entregada, debes preparar bien los partidos".

Pesic indicó que Thomas Huertel no jugó por problemas físicos que arrastra desde hace varias semanas y dijo que eso no ha influido en la derrota porque "este equipo no depende de un jugador solo".