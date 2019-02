Paco López: "No doy por bueno el empate, pudimos ganar"

Valencia, 2 feb (EFE).- El entrenador del Levante, Paco López, indicó a la conclusión del partido ante el Getafe (0-0) que no daba por bueno el empate ya que considera que tuvieron opciones para llevarse el partido en la segunda parte.

"El partido ha estado muy condicionado por el viento. A nosotros por obligación de jugar en casa y estilo nos ha perjudicado bastante, pero el viento es para los dos. Hemos buscado alternativas, en la primera parte nos ha costado genera ocasiones de gol", dijo en rueda de prensa.

Paco López apuntó que en la segunda parte tuvieron quince o veinte minutos, en los que tuvieron ocasiones para haber ganado el partido ante un rival "muy potente" al que es complicado hacerle ocasiones.

"Hoy nos ha faltado acertar en las ocasiones de gol que hemos tenido porque en contra no hemos tenido apenas. No doy por bueno el empate porque en casa siempre queremos ganar y pudimos hacerlo pero nos ha faltado acertar ante un rival muy potente como ha demostrado toda la temporada", insistió.

Además, el entrenador valenciano dijo que nunca se queja del VAR ni de los árbitros y que tampoco lo iba a hacer esta vez. "Si no lo han pitado es porque no ha sido. No hay más. El día del Atlético lo único que dije es que debían concretar más su funcionamiento", concluyó.