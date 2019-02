Oyarzábal: El segundo gol ha sido un "palo duro" para el Athletic

San Sebastián, 2 feb (EFE).- El jugador de la Real Sociedad Mikel Oyarzábal se mostró "feliz" por la victoria este sábado en el derbi contra el Athletic (2-1) y destacó la importancia del segundo tanto, anotado por William José al filo del descanso, porque fue "un palo duro de asumir" para el equipo vizcaíno.

Oyarzábal, autor del primer gol, dijo que ese tanto fue "una jugada de fe" en la que pensó que el bote del balón podía "complicar" el despeje a la defensa del Athletic.

"He creído en ello y he ido a por el balón, luego he tenido la suerte de poder tocarlo con la punta más que el portero para marcar", señaló.

"Después ha sido un factor muy importante, justo antes del descanso, poder anotar el segundo gol", además de "cómo ha sido", en un duro tiro de William José, destacó.

"En el segundo tiempo hemos sacado nuestras armas para defender y pelear, que también hacen falta para un equipo siempre y son importantes", concluyó el canterano de la Real.

Su compañero belga Adnan Januzaj opinó que la Real puede mirar ahora hacia Europa "porque tiene calidad y muy buenos jugadores", por lo que, tras la victoria lograda este sábado, se plantea el próximo partido ante el Valencia "con mucha confianza".

No obstante, insistió en que "lo más importante" es que el equipo blanquiazul "ha logrado los tres puntos".

"Todos nosotros hemos jugado como un equipo y es lo que ha marcado la diferencia. Lo hemos celebrado mucho en el vestuario. Hemos jugado con mucha calidad y hemos defendido muy bien", subrayó.

El brasileño William José afirmó que su gol es "uno de los mejores" que ha logrado en su carrera.

Señaló, asimismo, que en la primera parte la Real Sociedad "ha estado muy bien y muy enchufada" y, aunque en la segunda ha "sufrido un poco más", ha logrado el triunfo.

"Ahora tenemos que seguir adelante, estamos disputando la competición. Hay muchos equipos que estamos ahí peleando y tenemos que seguir trabajando para el próximo partido fuera contra el Valencia conseguir los tres puntos", manifestó.