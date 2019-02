Míchel: "Son tres puntos importantísimos"

Madrid, 2 feb (EFE).- Miguel Ángel Sánchez Muñoz 'Míchel', entrenador del Rayo Vallecano, definió como 'importantísimos' los tres puntos que podrían conseguir en caso de ganar este lunes el duelo liguero a un rival directo por la permanencia, como es el Leganés.

"Son tres puntos importantísimos ante un rival que está igualado con nosotros, y que nos ganó en la primera vuelta por uno a cero. Hay muchos aspectos positivos en ganar el partido. Sobre todo porque el equipo está bien, por seguir con la misma confianza, con la misma dinámica positiva y sabiendo que jugamos en casa", explicó Míchel.

"Con nuestra afición somos muchísimo más fuertes y en casa pasa por sumar de tres en tres. El rendimiento en casa es buenísimo y tenemos que seguir en la misma línea", añadió en la rueda de prensa previa al enfrentamiento.

Pese a ello no quiere dar mas trascendencia a esta cita que a otras: "Hay condicionantes que son importantes pero la realidad es que serían tres puntos más porque yo no voy a un hipotético caso de empate sino que voy a por los más puntos posibles para ver hasta dónde podemos llegar".

"Eso pasa por ganar este partido, por tener un gran rendimiento en el terreno de juego que es lo que nos está llevando a conseguir buenos resultados. Queda muchísimo por delante, es el partido siguiente con nuestra afición y nuestra gente. Necesitamos hacer un gran partido, tener un gran rendimiento para poder conseguir la victoria", agregó.

El duelo se jugará en lunes y ambas aficiones tienen previsto un acto de protesta por ello dejando de animar entre los minutos diez y doce. "A todos nos gusta por nuestra gente que podamos disfrutar del fútbol el fin de semana, que es cuando más puede venir la gente y donde menos daño podemos hacerle a los aficionados, sobre todo a los niños. La realidad es que nosotros jugamos para nuestra gente, para nuestra afición", dijo el técnico.

"Nos gustaría jugar cada fin de semana pero no podemos hacer otra cosa que centrarnos en la competición y competir al máximo cada día que nos pongan. Es el lunes y tenemos que aceptarlo como tal sabiendo el daño que se hace a la afición, que en muchos casos va a tener más dificultad para acudir al estadio. Agradecerles la presencia allí, van a estar con nosotros y serán el jugador numero doce", completó.

En relación al mercado de fichajes de invierno, señaló: "El grupo que ya había era un gran grupo, un gran equipo. Las incorporaciones nos van a ayudar a seguir creciendo. Tienen que entrar en la dinámica del día a día, que es súper positiva. Para mi dentro del vestuario se van a encontrar grandes futbolistas y grandes personas que les van ayudar en todo".

"La fuerza del grupo es lo importante y ya estaba dentro, a mi siempre me ha dado tranquilidad y confianza. Ahora en dos posiciones, en el mediocentro y arriba, tenemos una alternativa más", destacó.

Uno de los que se ha ido es Chechu Dorado: "Quiero darle un abrazo muy fuerte y desearle lo mejor porque ha sido un gran profesional y una gran persona de la que he aprendido muchísimo. Ha venido un chico joven como Catena, que nos va a ayudar y va a aportar. Estoy satisfecho con la plantilla que tengo pero ya lo estaba con la que tenía".

En cambio ha llegado un futbolista como el mediocentro Mario Suárez: "Con cada uno iremos día a día y en el plano individual aparte de la dinámica del grupo, del fútbol que proponemos y de las ideas que tenemos veremos cómo se adaptan al día a día".

"Mario tiene muchísima experiencia, nos va a ayudar muchísimo. Pero hay que saber también que viene de un proceso de inactividad, que tiene que coger sus mejores sensaciones. Le vamos a ayudar para que esté lo mejor posible", apuntó.

Quien no salió fue Gael Kakuta: "Es uno más. En el tema administrativo no entro y en tema deportivo viene de un proceso de enfermedad donde ha estado tres días sin entrenar. A día de hoy tampoco ha entrenado. Para el lunes, por su poco entrenamiento, no va a estar pero es un jugador más de la plantilla con el que contamos".

Además el Rayo Vallecano aprovechó la ventana invernal para cimentar la portería, ejerciendo la opción de compra sobre Stole Dimitrievski y renovando a Miguel Morro: "Tenemos tres porteros con contrato. Satisfecho por ello, por tener la portería bien cubierta. Y en el caso de Miguel Morro, que es canterano, estoy muy satisfecho porque está dando pasos adelante y creemos que tiene un gran futuro en la casa".