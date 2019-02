El mejor fondista de España vuelve a la competición

Dos Hermanas , 2 feb .- El caballo fondista con mayor valor oficial del hipódromo español, "Hipodamo de Mileto", retorna este domingo a la competición tras su descanso invernal para disputar los 2.700 metros del Gran Premio Stayers, la cita principal de la actual temporada de carreras en Dos Hermanas (Sevilla).

El jockey Clément Cadel volverá a desplazarse desde Francia para montar al representante de la cuadra Naniná de Enrique Beca y del preparador José Calderón.

"Hipodamo de Mileto" completó un 2018 sobresaliente, con triunfos en el Memorial Duque de Toledo (la prueba estelar del otoño madrileño) y el Entre Copas-Gladiateur (la maratón el turf nacional).

El Jockey Club Español, organismo oficial para el desarrollo de las carreras de caballos, le otorgó el máximo nivel entre los ejemplares de larga distancia, un 46.

Para este día tan sólo cuatro rivales han aceptado el reto de medirse al campeón, y entre ellos es "Right Connection" quien luce el mayor valor, un 39,5, lo que significaría que el ejemplar de la cuadra Laberinto debería finalizar a casi siete cuerpos de desventaja de "Hipodamo de Mileto" si portasen pesos iguales.

Hay tres factores que pueden desnivelar la balanza en su favor sin que ello suponga una gran sorpresa: el hecho de que moverá cuatro kilos menos, la reaparición del favorito -ausente desde hace dos meses de las pistas- y, sobre todo, que el siete años que entrena Iván López atraviesa un momento de forma excepcional.

De los otros tres ejemplares en liza, "Sancho" parece llamado a hacerse con la tercera plaza, de acuerdo a su nivel y a que ha mostrado condición en sus últimas actuaciones. "Midnight Whistler" y el debutante en España "Got to Be There" esperarán el fallo de alguno de los tres mejores.

La jornada arrancará con un hándicap de 2.200 metros, donde "Kalima", "Ónix Azul" y "Fast Mood" deberían pelearse las tres primeras posiciones. A continuación, un desdoblado sobre el doble kilómetro. En la primera parte destacan "Oregón", "Rischiatutto" y "Ozarkblue", mientras que para la segunda manga gustan sobre todo "Fashionata" y "Getaria".

Ya en la cuarta, la Lototurf, una carrera de 1.300 metros para ejemplares de tres años que aún no conozcan el triunfo, el juego se concentrará en "Rest Bay", "Dinas Powys", "Royal Destiny" y "Stylbons". Eran los once los potros llamados a tomar la salida pero ha sido retirado el portugués "My Golden Globe", que iba a defender la mantilla 4.