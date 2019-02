Luso: "Me ha sorprendido un poco que haya entrado la chilena"

Majadahonda , 2 feb .- Luis Delgado 'Luso', defensa del Rayo Majadahonda, reconoció verse sorprendido a sí mismo con el gol de chilena que transformó ante el Nàstic de Tarragona y que sirvió para darle la victoria a su equipo.

"Uno no está muy acostumbrado a meter goles de ese tipo aunque marqué uno similar con el Córdoba. Es una cosa que no es muy habitual y me he sorprendido un poco de que haya entrado y de que haya sido un golazo", declaró en zona mixta.

"Me ha dado tiempo justo a verla cuando ha entrado. Luego se me han echado todos encima y no me ha dado casi tiempo ni a celebrarlo. Prácticamente no lo piensas. Ves el balón que está arriba en una posición en la que solo puedes hacer una chilena o esperar a que baje, lo había intentado alguna vez y he pensado que había que acabar la jugada. La he enganchado bien y ha ido a gol", señaló.

Sus tantos están siendo decisivos pues jornadas atrás también anotó uno que sirvió para imponerse al Oviedo: "En las jugadas de estrategia suelo buscar una buena posición, he tenido varias ocasiones. A veces se me había escapado pero otras han sido goles importantes. Trabajo bastante el tema de entrar en los córners, de entrar en faltas laterales".

"Estoy orgulloso de poder dar puntos al equipo. Sé que no es mi papel principal, que mi trabajo es que no encajemos. Pero los defensas también tenemos que ayudar un poco a marcar al igual que los delanteros tienen que ayudar a defender", añadió.

Además consideró que los tres puntos contra el Nàstic pueden ser los más importante en lo que va de curso: "Podría decirse que es la victoria más importante de la temporada porque estábamos un poco atascados. No habíamos perdido el buen juego, creábamos ocasiones y éramos competitivos pero se nos estaban escapando puntos".

"Espero que esto sea un punto de inflexión para el equipo y que sigamos creyendo en la idea, que es lo que nos está haciendo competir en todos los partidos. Para el futuro nos vendrá bien esta victoria", finalizó.