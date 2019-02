El Liberbank Cuenca se "venga" del Recoletas y gana en Huerta del Rey

Valladolid, 2 feb (EFE).- El Liberbank Cuenca se "vengó" de la derrota sufrida por la mínima en su feudo en la primera vuelta y se impuso este sábado en Huerta del Rey con solvencia, ante un Recoletas que realizó el peor partido de la temporada en casa y que quedó pronto a merced del conjunto visitante y sin capacidad de reacción.

La igualdad se hizo evidente desde el inicio del partido, tanto en los aciertos como en los fallos, pero respecto a estos últimos, el Recoletas Valladolid comenzó a hacer un mayor cúmulo, sobre todo en los lanzamientos, lo que permitió al Cuenca tomar las riendas del juego, con una superior claridad de ideas en el plano ofensivo.

A los vallisoletanos les costaba superar la organizada defensa del rival, mientras que el Liberbank sabía aprovechar el lanzamiento exterior de sus jugadores y, de no ser por las intervenciones de Calle, el marcador pudo haber sido más favorable para los de Lidio Jiménez.

De hecho, las sensaciones eran de claro dominio visitante, ya que el Cuenca se mostraba más centrado, más serio en defensa, gracias a un buen despliegue y a la fortaleza en el juego estático, mientras que el Recoletas no terminaba de encontrarse cómodo en la cancha ni desplegaba el desparpajo habitual en ataque.

Se notó la falta de competición por el parón del Mundial, pero el cuadro conquense supo hacer valer la calidad de jugadores como Dutra para obtener una renta de cuatro goles (9-13), al término de la primera mitad.

Tras la reanudación, los locales no sólo no enmendaron sus errores, sino que los siguieron acumulando y se mostraron incapaces de romper la barrera de Cuenca, con lo que la renta de éste aumentó hasta los seis goles (11-17), que obligaron a David Pisonero a pedir un tiempo muerto a los cinco minutos.

No hubo respuesta. No era el día del Recoletas y siguió sin hallar soluciones ofensivas, ni siquiera en las superioridades, por lo que el Cuenca no tuvo ningún problema en conservar el control en el tanteo para sumar una importante victoria en el regreso a la liga.

- Ficha técnica:

25 - Recoletas Atlético Valladolid (9+16): Calle (César Pérez, ps), Adrián Fernández (2,1p), Río (2), Serdio (4,2p), Miguel Camino (1), Manu García (4), Víctor Rodríguez (5), Turrado (-), Nico López (1), Roberto Pérez (2), Diego Camino (1), Dani Pérez (3), Héctor González (-), Mouriño (-).

29 - Liberbank Cuenca (13+16): Maciel (Garajonay, ps), Mendoza (-), Baronetto (4), Moscariello (2), Alves (1), Sergio López (1), Montoro (3), Óscar Río (3), Dutra (10,3p), Doldan (-), Eskericic (2), Nolasco (-) y Suárez (3).

Marcador cada cinco minutos: 3-2, 4-4, 5-7, 7-9, 7-10, 9-13 -descanso-; 11-16, 14-20, 16-21, 18-23, 21-28 y 25-29 (final).

Árbitros: Ignacio García Serradilla y Andreu Marín Lorente (Federación catalana). Excluyeron a Turrado (m.22 y 43), Roberto Pérez (m.32), del Recoletas Valladolid, y a Alves (m.13), Mendoza (m.24 y 41), Moscarello (m.30 y 47), Baronetto (m.36) y Dutra (m.55), del Liberbank Cuenca.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimosexta jornada de Liga Asobal disputado en el Polideportivo Huerta del Rey ante unos 2.000 espectadores.