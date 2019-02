José Alberto: "Los refuerzos aportarán experiencia y desequilibrio"

Gijón, 2 feb (EFE).- El entrenador del Sporting José Alberto aseguró al término del entrenamiento de este sábado que los tres refuerzos llegados el último día del mercado de invierno, Aitor García, Ivi López y Álex Alegría, "aportarán lo que se pedía, conocimiento, experiencia en la categoría y desequilibrio".

El técnico afirmó que "los tres vienen de entrenar, es un buen momento para contar con ellos" y reiteró que "todos los que están en la convocatoria tienen posibilidades de jugar" aunque reconoció que "Aitor viene de jugarlo todo pero Ivi y Álex vienen de jugar menos pero tienen ritmo de entrenamiento y buen estado físico aunque necesitan ritmo de partidos".

José Alberto no quiso entrar en las ausencias en la convocatoria de Lod y Blackman, limitándose a manifestar que "van los 18 mejores", y afirmó que no hacía la convocatoria pensando en "jugadores que quieran o no irse" incluso indicó que no sabía "la situación particular de cada jugador".

Sin salidas por el momento aunque se espera que se produzcan y la llegada de tres nuevos jugadores, José Alberto tiene a su disposición una plantilla de 25 futbolistas lo que para el entrenador "no es fácil porque hay que dejar mucha gente fuera".

"Es la plantilla que tenemos e intentaré hacerlo lo mejor posible", indicó el técnico que advirtió de que "los jugadores son los que se ponen y se quitan" y añadió que trabajará "con lo que tenga independientemente de que unos jueguen o no".

José Alberto apuntó que no le constaba que hubiera peticiones de salida pero reconoció que le había dicho a Miguel Torrecilla que no se lo dijera para evitar condicionamientos a la hora de realizar las convocatorias.

Sobre el rival de mañana, Extremadura, José Alberto afirmó que "es duro y compite bien" a la vez que reconoció que "es difícil preparar un partido ante un equipo que tiene 12 jugadores nuevos". "Hay que centrarse en nuestro estilo, en mejorar la forma de jugar y en nuestra identidad, lo más importante es centrase en lo tuyo".

José Alberto confía en poder "encadenar dos victorias consecutivas" y considera que "el esfuerzo no se está viendo recompensado con puntos pero la Segunda es muy larga".