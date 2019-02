Homar busca cautivar al "despierto público" de A.Latina con su "Tierra Baja"

Montevideo, 2 feb (EFE).- El actor español Lluís Homar, que abrirá este sábado el tour latinoamericano de "Tierra Baja" en Montevideo, está deseoso de ver cómo reaccionará el público de A.Latina a su monólogo, pues lo recuerda como una audiencia "muy despierta" a la que no le da miedo comunicar lo que sienten.

El intérprete catalán se volverá a meter en las pieles y emociones de Manelic, Marta, Sebastià y la niña Nuri, para dar vida a esta obra este fin de semana, en la Sala Verdi de la capital uruguaya; el 7 y 8 de febrero, en Buenos Aires, y el 11 y 12 de febrero en Lima.

Pese a haber interpretado este polifacético papel casi doscientas veces, es la primera vez que esta versión que Pau Miró hizo del texto de Ángel Guimerà sale de la península ibérica.

Para Homar, que en esta función interpreta tanto a un déspota (Manelic) como a una niña inocente (Nuri), entre otros personajes, sin caracterización ninguna, esta pieza tiene un mensaje universal.

"Guimerà es nuestro trozo de Shakespeare, en el sentido de que es alguien que tiene la capacidad de zambullirse dentro de lo que es el alma humana y saber trasladarlo a través de un texto y a través de una situación en el escenario", detalló a Efe el artista.

Además, el que ha sido dirigido en varias ocasiones en la gran pantalla por Pedro Almodóvar apuntó que, pese a que el texto original fue estrenado por primera vez en castellano en 1896, la obra sigue siendo actual, pues trata el "analfabetismo emocional".

"En cierta manera queremos contribuir a vernos, a reconocernos en eso que somos, pero es una obra que tiene también un carácter simbólico muy importante, que es la tierra alta (pureza y bondad) y la tierra baja (explotación y el materialismo). Al final tú decides a cuál de ellas te conectas", defendió.

No obstante, el que fue ganador del Premios Max de las Artes Escénicas en 2014 por este monólogo, dijo que tiene curiosidad por ver cómo acoge la obra el público latinoamericano pues en su primera y última visita al continente latino, en 1992, le demostró ser "muy despierto".

"No me da vergüenza contarlo. En el Teresa Carreño (Caracas). 2.500 personas. Inauguración del festival. Yo estaba en escena, no actuaba en ese momento, mi trozo venía después, lo digo porque si no nadie vendrá a verme. Se levantó uno del público y dijo: '"¡Cómicos baratos, aprendan a actuar!'", recordó entre risas el también ganador de un Goya.

Esta no fue la única anécdota que vivió en ese tour por América con la obra "Tiranos Banderas", de Valle Inclán, pues algo similar le pasó también en una sala de Bogotá cuando un espectador gritó un: "¡Aburrido!" en medio del solo de uno de sus compañeros.

Para Homar esa "falta de filtros de convención" en la audiencia es algo bueno, pues funciona de ambos lados. En tanto, cuando al público latino le gusta la pieza, también lo hace notar.

"Esos son recuerdos, pero lo veo de parte positiva. Está bien sentir qué pasa y yo el único sitio que he vivido esto ha sido en Latinoamérica", señaló el sexagenario.

Las paradas en América de "Tierra Baja" se hacen en el marco del festival Temporada Alta de Girona, pues desde hoy y hasta el 24 de febrero está en marcha su edición iberoamericana por lo que los tres países anfitriones -Argentina, Uruguay y Perú- acogerán 23 espectáculos y más de 75 funciones internacionales.

Representar a estos cuatro personajes con su voz grave, barba y pelo largo y canoso no es el único monólogo en el que Homae está trabajando, ya que paralelamente y bajo la dirección del belga Guy Cassiers está interpretando "La nieta del señor Linh", obra basada en la novela del francés Philippe Claudel.

En ese sentido, adelantó que el 21 de febrero cuatro actores de distintas nacionalidades se subirán a un escenario parisino para contar "la historia entre los cuatro".

Una especie de Torre de Babel en la que Homar, pese a haber interpretado la obra solo en catalán hasta el momento, hablará en castellano.