Cien empresas se caen del pacto para reducir sal, azúcar y grasa en alimentos

Madrid, 2 feb (EFE).- El plan acordado por Sanidad con fabricantes de alimentos, supermercados, empresas de restauración y "vending" para reducir de media un 10 % el contenido de sal, azúcar y grasas ha sido suscrito por 398 empresas, por debajo de las 511 que preveía incluir cuando fue anunciado, hace un año.

Así se desprende de los documentos publicados por el ministerio, que también detallan qué alimentos y bebidas están incluidos en la iniciativa, un listado que cuenta con destacadas ausencias, como los refrescos con sabor cola, las pizzas, las golosinas o las tabletas de chocolate.

En opinión del Gobierno, el pacto supone un hito importante, sobre todo por el hecho de haber sido firmado por todos los representantes del sector alimentario en su conjunto y representa un "primer paso"; sin embargo, asociaciones de consumidores y algunos nutricionistas advierten de que su alcance es muy limitado.

"Al principio seguramente se pensó que todas las empresas iban a suscribir el acuerdo y al final es cierto que ha sido la gran mayoría, pero alguna se ha quedado fuera (...) Pero el plan está abierto a todos", explica en declaraciones a Efeagro la directora de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), Marta García Pérez.

De hecho, la responsable de Aecosan -dependiente de Sanidad- reconoce que el plan ha sido "muy laborioso": el proyecto arrancó con el Gobierno del PP hace un año y ha visto la luz con el PSOE en el Ejecutivo, además de sumarse cuestiones procedimentales, como obtener el visto bueno de la Abogacía del Estado y Hacienda.

El documento recoge el compromiso de veinte asociaciones sectoriales para reducir sal, azúcar y grasas saturadas en cerca de 4.000 referencias, distribuidas en 57 clases de producto dentro de 13 grandes categorías: aperitivos salados, refrescos, bollería, cereales, cremas, embutidos, galletas, helados, néctares, pan envasado, platos preparados, lácteos y salsas.

La iniciativa exige metas concretas de reducción a cada referencia. Por ejemplo, dentro de los refrescos sólo entran los de sabor "lima-limón sin edulcorantes"; en el caso de los cereales únicamente afecta a los de "desayuno infantil chocolateados" y en helados, a "los infantiles con base agua".

Pizzas, hamburguesas, cremas saladas para untar, mantequillas y cualquier tipo de golosina o caramelo tampoco están incluidos.

Del lado de las empresas -el listado con las que se adhieren al plan acaba de hacerse público-, no figuran aquellas que no forman parte de las asociaciones sectoriales firmantes del acuerdo, como es el caso de la cadena de supermercados Aldi o Burger King.

También hay firmas que pertenecen a las patronales que no se han adscrito -en ocasiones porque los productos que fabrican no están incluidos en el plan- y grandes multinacionales que están presentes, pero cuyo compromiso de reformulación se centra en referencias concretas de su portafolio, y no en todo.

El documento incluye 102 medidas "cuantitativas" -con metas concretas-, de las cuales tres cuartas partes se concentran en la industria y la marca blanca de la distribución.

Del lado de las cadenas de restauración organizada -McDonald's, Vips, Telepizza, Lizarrán, 100 Montaditos, etc.-, los objetivos son reducir el tamaño de los sobres monodosis de azúcar y sal entre un 33 y un 50 %, además de pasar a usar leche baja en grasa y desnatada en la mitad de los desayunos que sirvan.

Las empresas de restauración colectiva, por su parte, disminuirán entre un 7 y un 20 % su oferta de platos precocinados fritos (croquetas, empanadillas, etc.) en colegios, cafeterías de hospitales y centros públicos y residencias de pensión completa, entre otras medidas.

En el caso de las firmas de "vending", el compromiso les obligará a que la mitad de los productos comercializados en sus máquinas se inscriban dentro de una "dieta saludable" -actualmente representan el 30 %-, así como a aumentar las botellas de agua y los refrescos sin azúcar añadido.