Azeez llega al Granada para "seguir creciendo como futbolista"

Granada, 2 feb (EFE).- El nigeriano Ramón Azeez, último fichaje del Granada, indicó este sábado que llega al club rojiblanco para "seguir creciendo como futbolista" y que durante los minutos previos al cierre del mercado invernal, en los que hubo gran incertidumbre sobre si se cerraba o no su traspaso desde el Lugo, "sólo rezaba".

El centrocampista explicó en su presentación oficial como jugador del Granada, con el que se compromete para las tres próximas temporadas y media, que está "muy contento y con mucha ilusión", y quiso dar las gracias "a Dios y a la gente que hizo posible el fichaje".

"Vengo para seguir creciendo como futbolista. Me he encontrado un buen vestuario que me ha recibido muy bien y eso te hace sentir más cómodo", añadió el nigeriano.

Azeez relató cómo llevó el jueves por la noche la incertidumbre que rodeó su traspaso desde el Lugo. "Fue una situación muy complicada, no sabía lo que iba a pasar. Yo solo rezaba porque tenía muchas ganas de venir aquí y al final todo ha salido muy bien", afirmó.

Añadió sobre su forma de jugar que se sentirá "cómodo" actuando "donde diga el entrenador" y que es un futbolista al que le gusta "pisar campo contrario y llegar al área".

El director general del Granada, Antonio Fernández Monterrubio, dio las gracias a "los profesionales que trabajaron esa noche hasta altas horas para hacer posible que a las 23:59 horas Azeez fuese jugador del Granada" porque "fueron horas, minutos y segundos muy difíciles".

"Cuando alguien tiene claro el objetivo, como lo teníamos tanto tú como nosotros, lo normal es que las cosas terminen saliendo. Hicimos el gol en el último minuto, son situaciones complicadas y hay que aguantar mucha presión, pero te tenemos aquí que es lo que todos queríamos", destacó el dirigente dirigiéndose al jugador.

El gerente deportivo del Granada, Fran Sánchez, subrayó que Azeez "mostró sus ganas e ilusión por venir desde el primer momento" y agregó que "es un futbolista que encaja muy bien en el equipo" y que tiene "unas características muy difíciles de encontrar en el mercado".

"Es inteligente en lo táctico, abarca mucho campo y ofensivamente es aseado, con una circulación de balón rápida. Va a aportar ahora y en el futuro, es ya un activo del club en el que tenemos puesta mucha confianza", concluyó.