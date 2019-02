Turquía advierte a la UE de "guerra civil" en Venezuela si reconoce a Guaidó

Bucarest, 1 feb (EFE).- El ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, advirtió hoy a los países de la Unión Europea (UE) del riesgo de que se desencadene una "guerra civil" en Venezuela si se decantan por reconocer como presidente interino al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó.

"Lo hemos dicho desde el principio: una intervención de fuera no es sana, no es correcto, no puede solucionar nada, solo puede ahondar la crisis; podría incluso, dios no lo quiera, arrastrar al país a una guerra civil", señaló Çavusoglu a su llegada a una reunión informal de ministros de Exteriores de la UE, a la que Turquía ha sido invitada como país candidato a la adhesión.

El jefe de la diplomacia turca se pronunció así preguntado por la decisión de países como España, Alemania o el Reino Unido de reconocer a Guaidó el próximo lunes, cuando concluye el ultimátum que dieron para convocar elecciones "libres" en el país.

"En lugar de elegir bando hay que fomentar el diálogo, los países deben priorizar el diálogo y la cooperación con Venezuela", consideró Çavusoglu, a quien no le pareció "correcto" el reconocimiento de Guaidó como mandatario legítimo.

En su opinión, el presidente, Nicolás Maduro, "llegó (al poder) a través de elecciones, por eso nadie debe faltar al respeto al pueblo venezolano".

"Pero en Venezuela realmente hay un problema, ese problema ¿cómo se resuelve? Se resuelve con diálogo y cooperación", defendió, y agregó que, "en lugar de dividirse en bandos, deberíamos concentrarnos en ayudar más a Venezuela y al pueblo venezolano, y así eliminaríamos un problema de la región", concluyó.

Los ministros europeos debatieron la situación en Venezuela este jueves y se mostraron a favor de impulsar un grupo de contacto internacional que ayude a crear condiciones para celebrar nuevas elecciones que cumplan los estándares internacionales, ya que consideraron que las que le dieron un segundo mandato a Maduro no fueron "ni justas ni libres".

En cambio, no llegaron a consensuar una posición común sobre el reconocimiento de Guaidó y alegaron que eso es una competencia de cada Estado que no tiene una institución como la UE.

Por su parte, el ministro belga de Exteriores, Didier Reynders, afirmó a su llegada a la reunión que "hay presiones muy fuertes en toda la región" sobre el asunto venezolano.

"Pero el objetivo final es unas elecciones creíbles, organizar elecciones que puedan ser reconocidas por la comunidad internacional y evitar la violencia que hemos visto, el número de refugiados tan impresionante e, igualmente, una situación humanitaria que cada vez es más complicada", indicó.

Reynders confió en que "el lunes tengamos progresos" y recalcó que, "de todas formas, ustedes lo saben, nosotros reconocemos a la Asamblea Nacional de Venezuela y es con la que queremos trabajar", concluyó ante los periodistas.