El Tecnyconta espera ganar para poner más tierra de por medio con el descenso

Zaragoza, 1 feb (EFE).- El Tecnyconta Zaragoza intentará lograr este sábado la victoria sobre el Cafés Candelas Breogán, un directo rival en la lucha por la permanencia, para poner más tierra de por medio con respecto al conjunto gallego y acercarse un poco más al objetivo de la salvación.

El equipo maño, que a estas alturas de temporada cuenta con las mismas victorias que en toda la temporada pasada, quiere dejar cerrada cuanto antes la continuidad en la ACB y, por ello, el enfrentamiento contra el equipo lucense lo tiene marcado en rojo como obligatorio porque, en caso contrario, supondría dar alas a un oponente que ahora se encuentra tres triunfos por debajo.

Además, y aunque sea mirando de reojo, la victoria supondría dar un paso más para seguir a la estela de la zona que da derecho a jugar las eliminatorias por el título, algo de lo que apenas se atreven a hablar en el equipo maño pero que sigue latente en la mente de la plantilla como su gran ilusión, y más tras quedarse fuera de la Copa del Rey por poco.

Como explicó el técnico del Tecnyconta Zaragoza, Porfirio Fisac, el encuentro con el equipo gallego se enmarca dentro de un doble enfrentamiento contra directos rivales por no descender más el siguiente partido contra el Divina Seguros Joventut, para saber a qué puede aspirar el conjunto 'rojillo' en la segunda vuelta.

La pasada jornada el equipo maño superó al Delteco y en esta un triunfo sobre el Breogán le dejaría en el umbral de la salvación y con la ilusión intacta de seguir luchando por mantener el pulso con los equipos que luchan por disputar las eliminatorias por el título.

Un triunfo maño supondría eliminar prácticamente a un competidor por la salvación al poner cuatro victorias de distancia además de la diferencia particular al haber ganado también en el encuentro de la primera vuelta, pero una derrota pondría a los gallegos a solo dos victorias y con casi toda la segunda vuelta por disputarse.

El principal problema para la plantilla del Tecnyconta es que la delicada situación de su rival, con solo una victoria de ventaja sobre el descenso y que viene de perder tres encuentros de forma consecutiva, además del hecho de que en el enfrentamiento de la primera vuelta los maños se impusieran en Lugo, puede hacer que exista cierta relajación pensando en que se puede conseguir una victoria fácil.

De hecho, el mejor ejemplo de que no será así lo tiene bien reciente pues necesitó de una prórroga para vencer en la cancha del colista, Delteco, que tiene tres victorias menos que los gallegos.

Si la plantilla del equipo aragonés es capaz de mantener la tensión competitiva y no dar el partido por ganado de antemano tendrá mucho ganado pero si no es así las cosas se le pueden complicar porque ya ha quedado claro que en ACB no hay enemigo pequeño.

Para este enfrentamiento el Tecnyconta tendrá la duda del base norteamericano Bo McCalebb, que sufre una pequeña rotura fibrilar, y en un caso similar está el pívot Fran Vázquez con una inflamación en un tendón de Aquiles.

El partido, correspondiente a la decimonovena jornada de Liga, se disputará este sábado a partir de las 18.00 horas en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza con arbitraje de los colegiados García González, Martínez Fernández y Padrós.