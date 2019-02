Prieto: "Vengo a competir por el puesto en la portería"

Madrid, 1 feb (EFE).- Andrés Prieto, guardameta incorporado por el Leganés en el mercado de invierno, aseguró durante su presentación como nuevo futbolista del conjunto blanquiazul que llega para competir por el puesto y ponérselo difícil al entrenador.

Prieto, apuesta del club tras la salida de Jon Ander Serantes, luchará con Iván Cuéllar y el ucraniano Andriy Lunin por convencer al técnico argentino Mauricio Pellegrino en el tramo final de la presente temporada.

"En principio vengo a competir por el puesto en la portería, a aumentar la competencia si cabe y a mejorar la posición entre dos guardametas que están a muy buen nivel. Estoy muy contento de estar aquí", explicó en un acto celebrado en LaLiga Corner del Corte Inglés de Castellana.

Asimismo aseguró que su deseo es quedarse en el Leganés: "No me marco ningún objetivo pero ojalá pueda ser por muchos años. De momento nos marcamos el objetivo de aquí hasta junio y la verdad es que no miro más allá de la permanencia y de ponerle difícil al míster que haga la alineación".