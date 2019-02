Ponsarnau: "Nos queda mucho por crecer pero hemos aprendido a ganar"

Valencia, 1 feb (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Valencia Basket, aseguró que el equipo aún tiene mucho margen de mejora en su juego, tanto en defensa como en ataque, pero que en las últimas semanas ha aprendido a ganar partidos, algo que ha sido clave en su buena racha de resultados.

"Defensivamente somos cada vez más sólidos, vamos por buen camino, mejorable, pero es un buen camino. Nuestro ataque puede mejorar en la medida en que vayamos sumando a jugadores. Soy muy optimista en cuanto a que nos queda mucho para crecer y podemos crecer más", explicó en una comparecencia ante los medios.

"El valor que nos ha ayudado más es que hemos aprendido a ganar partidos. Hemos aprendido durante los partidos y eso nos ha ayudado a ganar partidos que se han puesto muy difíciles y queremos seguir teniendo este valor", añadió.

Ponsarnau reiteró que tienen "mucho margen" pero que necesitan también "sumar" jugadores que encuentren su mejor versión, como Mike Tobey o Fernando San Emeterio, y que todo pasa también "por la salud". "Si ahora tenemos un bien, que (la nota) sea excelente", reclamó.

Respecto a su visita al BAXI Manresa del próximo domingo advirtió que se enfrentan a un equipo "que está jugando de maravilla" y "compitiendo muy bien".

"Están en posiciones de 'playoff' y en casa es donde encuentran las máximas sensaciones contra los mejores equipos. Juegan muy valiente, alegre y agresivo", destacó, antes de apuntar que tienen "individualidades de mucho talento".

"Están haciéndose un hueco en esta liga. A partir de cómo juegan vamos a intentar estar muy bien sobre todo esto para controlar las situaciones que podamos", añadió.

Ponsarnau dijo que quieren ganar "para seguir en el tren de victorias" y admitió que para él "no es un partido cualquiera, no porque mi familia estará, sino porque ha sido mi casa durante muchos años".

"Allí he aprendido a ser entrenador profesional y he tenido la suerte de entrenar a jugadores que me han ayudado a ser mejor entrenador", señaló Ponsarnau que dijo que lo vivirá de manera especial sin que afecte a su ambición.