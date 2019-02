MoraBanc espera continuar la racha contra el Divina Seguros de Laprovittola

Andorra la Vella, 1 feb (EFE).- El BC MoraBanc Andorra, con ocho victorias consecutivas entre Liga Endesa y la Eurocopa, recibe mañana a las 20-30 horas otro equipo en racha y en buena dinámica, el Divina Seguros Joventut que llega al Principado de Andorra sin el alero israelí Shawn Dawson.

Los de Ibon Navarro sueñan con clasificarse para el play-off por el título y este partido tiene bastante relevancia ya que se enfrenta al séptimo clasificado y recientemente clasificado para jugar la Copa del Rey de Madrid.

Para este partido los andorranos tienen la duda de Moussa Diagne por molestias físicas y de Michele Vitali por un virus intestinal.

"Se trata de un partido complicado ya que el Joventut viene de una racha de victorias importante y lo mejor de todo para ellos con un buen baloncesto. Atrás es un equipo muy sólido y en ataque tiene jugadores con capacidad de anotar como Marko Todorovic, Conor Morgan, Luke Harangody, Xabi López-Arostegui o Albert Ventura. Tienen además la baja sensible de Shawn Dawson que será importante para ellos y luego a Nico Laprovittola que está por encima de todos los demás. El argentino les aporta muchos puntos a pesar de hacer buenas defensas y será todo un reto para nosotros enfrentarnos a este Divina Seguros Joventut", dijo el técnico vasco del BC MoraBanc, Ibon Navarro, que no tiene una receta clara para frenar al base argentino, Nico Laprovittola.

"En el partido en Badalona no lo hicimos mal, pero no hay una orden específica para pararlo. Se tratará de hacer un buen trabajo de equipo y adaptarnos a todas sus lecturas, es decir, responder a todas sus respuestas. Eso sí, no está sólo él ya que tienen jugadores con mucha capacidad para anotar. Yo firmo que vuelva a meter 40 puntos y ganar el partido nosotros".

Sobre que partido espera, Ibon Navarro no se quiere aventurar. "Difícil saberlo que partido va a ser. Seguro que será a muchas posesiones. Va a depender de la energía que tengan los dos equipos".

La cuesta de enero ya acabó para el BC MoraBanc con ocho victorias consecutivas, pero Ibon Navarro no quiere hacer valoraciones. "Se acabo enero y llega febrero. Hay que ir día a día y seguir trabajando no queda otra".

Quién volvió el miércoles contra Cedevita Zagreb fue el escolta checo David Jelínek después de un mes de lesión con un esguince de rodilla. El jugador volverá a jugar en la Liga Endesa y lo hará contra uno de sus ex equipos en España, el Divina Seguros Joventut.

"Somos conscientes que el Joventut está en su mejor nivel y tenemos que estar mejor en defensa y no dejarles jugar fácil como por ejemplo a Nico Laprovittola que si juega fácil puede anotar y crear para sus compañeros", comentó David Jelínek.