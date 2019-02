Marcelino: "Anímicamente estamos en el mejor momento de la temporada"

Paterna , 1 feb .- El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, dijo este viernes que su equipo afronta el duelo del sábado contra el Barcelona en el mejor momento de la temporada desde el punto de vista anímico.

Las dos victorias consecutivas en la Liga, la emotiva clasificación para las semifinales de la Copa del Rey ante el Getafe y haber recuperado acierto de cara al gol han provocado, según el técnico, que su equipo esté moralmente en su mejor momento.

"Anímicamente estamos en el mejor momento de la temporada. Lo hemos pasado muy mal porque el resultado final no respondía muchas veces a lo desarrollado en el terreno de juego. También teníamos muchos problemas de cara a la portería rival, pero ahora tras haber marcado más de un gol en varios partidos, nos da ese plus de confianza que necesitábamos", comentó.

Pese a ello, Marcelino reconoció la dificultad que implica visitar el estadio del líder, que, en su opinión, se ha reencontrado con su mejor juego.

"Ante el Barcelona confiamos en ponerles las cosas muy difíciles, sabiendo que jugamos ante un equipo muy poderoso, en un gran estado de forma, que está mejor que al principio de la competición y que en su campo tiene unos números extraordinarios. Pero vamos con la fe de lograr un resultado positivo", destacó.

Sobre Lionel Messi, apuntó: "Trataremos que participe lo menos posible y a la vez esperamos que no tenga su día de acierto, lo cual es complicado. Tendremos que trabajar con muchas ayudas para que su participación sea escasa".

"Messi nos da muchísimo respeto, al igual que admiración por un futbolista increíble, que lleva muchísimos años demostrando un nivel extraordinario de juego. Es vital en el funcionamiento del Barça. Nos hace disfrutar a todos verlo jugar menos cuando es contra nosotros, que nos hace sufrir. Estamos encantados de que esté en nuestra liga", agregó.

Aseguró, asimismo, que el hecho de que el próximo jueves afronten la ida de las semifinales de Copa no va a condicionar la confección de su once inicial, ya que argumentó que hay días suficientes entre un partido y otro para recuperar bien, y añadió que tampoco cree que le afecte al Barcelona, pese a jugar su semifinal ante el Real Madrid.

"Nos vamos a encontrar, como siempre que han jugado contra el Valencia, al equipo titular del Barcelona. La temporada pasada, tanto en los dos partidos de Copa como los de liga, nos encontramos a los mejores del Barcelona en el terreno de juego. Aunque jueguen contra el Real Madrid, juegan el miércoles y tienen cuatro días, aunque lo que decida Valverde no sé lo que será", afirmó.

Preguntado por las declaraciones del entrenador del Getafe, José Bordalás, en las que tildó de injustas las sanciones a sus jugadores, ya que aseguró que no hicieron nada para merecerlas, Marcelino señaló: "No tengo nada que decir, las imágenes son las que son".

"A mí me hubiera gustado no presenciar lo que ocurrió después del final, disfruté mucho con el trayecto final del partido, del juego efectivo. A todos nos hubiera gustado que no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Hay un acta, un comité de competición que decide y no tengo nada que decir al respecto", manifestó.

También se le preguntó por el entrenador del Sevilla, quien afirmó que no entendía las efusivas celebraciones de los jugadores del Valencia por alcanzar unas semifinales.

"No las he escuchado. Me extraña que Machín haya hecho un comentario negativo de los jugadores del Valencia. Lo tengo por una persona correcta y me extrañaría que haya hecho ese comentario con carácter negativo. Nosotros disfrutamos mucho porque todo se hizo rápido, y en la vida hay que reír y disfrutar", finalizó.