Machín: "La liga es una buena oportunidad para volver a la senda del triunfo"

Sevilla, 1 feb (EFE).- El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, ha manifestado este viernes que su equipo, "como todos los días, tiene que ganar su partido", también el que disputará este sábado en el campo del Celta, donde regresa "la competición doméstica, una buena oportunidad para volver a la senda del triunfo".

Machín opinó en rueda de prensa que su equipo "está capacitado para ganar en Balaídos y en cualquier campo" aunque advirtió que "todos los rivales son complicados" y existen en la Liga española "muchas dificultades para ganar fuera de casa", algo más acusado en el caso del Sevilla porque cuenta con "una magnífica afición que arropa y empuja" su equipo.

El técnico soriano recordó que el pasado miércoles en Barcelona el Sevilla peleó "la eliminatoria hasta el minuto 88" y una vez fuera de la Copa, se ve "bastante bien, magníficamente colocado en Liga" y "vivo en la Liga Europa, con una eliminatoria que será complicada: los objetivos están bien claros".

"Tuvimos un penalti y lo fallamos, una ocasión magnífica de André Silva al palo, nosotros no nos merecíamos tanto castigo. El equipo se repuso, no bajo los brazo y llegó ese gol. Hasta el minuto 88 miraba las caras del banquillo de al lado y no eran de felicidad", agregó sobre el encuentro copero en el Camp Nou.

Machín se felicitó por el mercado invernal de los sevillistas, en el que ha "fichado lo mejor posible" tras haber "cambiado a Munir por Muriel, también han llegado Wöber y Rog", de modo que "éstos son los futbolistas que van a intentar conseguir los logros esta temporada".

Por último, el preparador castellano evitó "decir que" su equipo haya sido perjudicado por el VAR pero cree que "en un 95% de las veces, no se pitaría" el penalti con el que el Barcelona abrió el marcador el miércoles y cree que "a favor" del Sevilla, "no se hubiera pitado: con o sin VAR el fútbol sigue siendo polémico, hay que ajustarlo, por algo es una evolución para el bien del fútbol", dijo.