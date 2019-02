La FIDH critica que el Tribunal Supremo no reserve espacio a observadores

París, 1 feb (EFE).- La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) consideró este viernes "sorprendente e inusual" la decisión del Tribunal Supremo español de no reservar espacio específico para observadores internacionales en el juicio a los políticos independentistas catalanes.

La FIDH y la federación europea Euromed Rights dijeron en un comunicado este viernes que el juicio a los independentistas les causa "interrogantes acerca del respeto de derechos fundamentales", como "el derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de manifestación y el derecho a un proceso justo".

Uno de los dos miembros de la FIDH que se desplazarán a Madrid para seguir el juicio, Emmanuel Daoud, señaló a Efe que "desde luego no es un mensaje positivo el que se envía a la comunidad internacional y a la comunidad judicial, y es más aún sorprendente porque estamos hablando de un país miembro de la UE, sujeto a la Convención Europea de los Derechos Humanos".

El Supremo rechazó reservar un espacio específico para observadores nacionales o internacionales en la Sala de Plenos donde se celebrará el juicio del "procés", como solicitaban algunas defensas, pues se televisará en directo y a través de la web del propio tribunal.

"Es una decisión perfectamente criticable (...) No sé cómo nos organizaremos, pero vamos a ir de todas formas. Porque no nos hayan invitado no quiere decir que el proceso no vaya a celebrarse. Este proceso comienza de una manera muy peculiar", agregó Daoud.

En el banquillo de los acusados se sentarán a partir del 12 de febrero doce procesados, entre ellos el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlamento regional Carmen Forcadell y varios exconsejeros del anterior gobierno autonómico de Cataluña.

La Fiscalía pide para los acusados penas de entre 7 y 25 años de prisión por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, mientras que la Abogacía del Estado rebaja la horquilla a entre 7 y 12 años de cárcel, al acusarlos de sedición y no de rebelión, además de los otros delitos.