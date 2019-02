Embajadora de Guaidó: A Rusia y China les conviene elecciones en Venezuela

Buenos Aires, 1 feb (EFE).- Elisa Trotta, representante diplomática en Argentina del autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo este viernes a Efe que a Rusia y China también les conviene que haya elecciones en su país, ya que solo un "gobierno democrático" les garantizará el pago de la deuda.

"(Nicolás) Maduro no protege a nadie. No protege a su pueblo y no va a proteger los intereses de nadie más. De esa manera tanto Rusia como China y todos los países deben entender que esto es algo conveniente para todo el mundo", señaló la abogada, de padre argentino, en una entrevista en el centro de Buenos Aires, ciudad en la que se estableció hace casi ocho años.

Tanto ella como otros nueve representantes en Estados americanos -los que han reconocido al nuevo "presidente encargado" del país caribeño- fueron designados el martes pasado por la Asamblea Nacional, encabezada por el propio Guaidó, que el 23 de enero se adjudicó las competencias del Ejecutivo.

Para Trotta, que desde hace unos meses preside en Argentina -donde se calcula residen entre 130.000 y 150.000 venezolanos- la organización Alianza por Venezuela, dedicada a ofrecer ayuda y asesoramiento para la adaptación al país, es fundamental que "cese la usurpación" del poder por parte de Maduro y se puedan convocar nuevos comicios.

"Es algo que le conviene a todo el mundo, no solo a los venezolanos, sino a todos los países, inclusive acreedores como Rusia y China, porque es un gobierno democrático el que le va a poder garantizar que se paguen las deudas que se deben", enfatizó, convencida de que es necesario "restablecer las normas y la seguridad jurídica inexistente hoy en día".

Al tiempo que gran parte de la comunidad internacional, como Estados Unidos y la Unión Europea, ha reconocido a Guaidó como nuevo presidente temporal, Rusia y China, con grandes intereses económicos en Venezuela, acreedores de su deuda y principales apoyos de Maduro, instan al diálogo ente el Gobierno y la oposición y condenan la "intromisión" de Estados Unidos en la crisis social y política que vive el país.

"No fijar posición con respecto a lo que pasa en Venezuela, ser neutral, significa estar del lado de los violadores de derechos humanos que condenan a su pueblo en la miseria", sentenció Trotta, para insistir en que a Maduro "se le terminó su contrato el 10 de enero de 2019", cuando asumió el cargo tras vencer en las elecciones de mayo del año pasado.

"Se generó un vacío de poder y en ese sentido el presidente Guaidó asumió funciones, como establece la Constitución bolivariana de Venezuela, que explica que al haber un vacío de poder le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional asumir las funciones de presidente", subrayó.

Segura de que "no existe ningún golpe de Estado", tal y como denuncia el régimen bolivariano y algunos de sus aliados, la "embajadora" en Buenos Aires hace hincapié en que lo que existe es "una crisis humanitaria".

"Y una pretensión de continuar usurpando el poder por un régimen que no ha hecho sino maltratar a su propio pueblo", aseveró.

En mayo de 2018, el sucesor del fallecido Hugo Chávez ganó unos comicios en los que no participó la mayoría de la oposición por considerarlos fraudulentos.

"Estaban inhabilitados la mayoría de los líderes políticos. O presos, como el caso de Leopoldo López", recuerda Trotta, para quien Venezuela está viviendo "un momento único", porque a través de los "pasos" planteados por Guaidó, mediante un "gobierno transitorio" y la "convocatoria a elecciones libres", se podrá nuevamente restablecer el "orden democrático".

El mismo día en que se conoció su nombramiento como representante en Buenos Aires, Trotta fue recibida por el jefe de Estado argentino, Mauricio Macri.

"Fue un encuentro muy ameno y cordial, donde el presidente Macri nos ofreció una vez más todo su apoyo en relación a la búsqueda de la democracia en Venezuela, y pude agradecerle en nombre del presidente Guaidó toda la ayuda que nos ha brindado desde el principio", indicó.