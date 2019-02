Eguibar: "Estoy fastidiado, pero hay que seguir; algún día lo conseguiré"

Madrid, 1 feb (EFE).- El español Lucas Eguibar, ganador de la Copa del Mundo 2014-15 y subcampeón mundial en Sierra Nevada'17 (Granada), que acabó cuarto este viernes la prueba de 'boardercross' de snowboard (tabla de nieve) de los Mundiales de Solitude (EEUU) declaró a EFE que está "fastidiado", pero que "es lo que hay" y que "algún día" lo conseguirá.

"No sé que decir ahora mismo, la verdad. Estoy un poco de bajón, porque lo he tenido tan cerca...", comentó, en conversación telefónica con Efe desde la citada estación de Utah, Eguibar, nacido hace 24 años en San Sebastián, que después de ganar las series de octavos y de cuartos, fue segundo en la penúltima ronda; antes de perder la medalla en el último suspiro y acabar cuarto la final, reservada a los mejores cuatro.

"He hecho todo lo que he podido. He salido muy rápido, concentrado en el trabajo. He cometido un error en la salida. Este circuito era peor para los que íbamos de mi lado (los 'goofy', que adelantan sobre la tabla la pierna derecha, como él y su compatriota el ceutí de la andaluza Regino Hernández, bronce olímpico el año pasado en PyeongChang y que este viernes se cayó en la ronda de octavos)", explicó.

"De hecho, creo que soy el único 'goofy' entre los primeros quince clasificados de la prueba de hoy", comentó 'Luki' tras la jornada inaugural de los Mundiales conjuntos de snowboard y freestyle (esquí libre y acrobático), que se disputan también en Park City, asimismo en el estado de Utah.

"Quitando eso, he ido a hacer mi trabajo. Lo he intentado, de verdad. He hecho lo que he podido. Sólo puedo decir que hay que seguir trabajando y seguir intentándolo. Y algún día lo conseguiremos", indicó a Efe Eguibar, que cuenta dos victorias en la Copa del Mundo, competición en la que ha subido otras ocho veces al podio.

"Quiero agradecer a mi equipo y a mis patrocinadores; a mi familia y a mis amigos, por apoyarme; y por confiar en mí. Gracias a todos. Sin ellos no estaría aquí", recalcó el guipuzcoano tras quedar cuarto en el Mundial, en una prueba en la que se impuso el estadounidense Mick Dierdorff, por delante del austriaco Hanno Douschan y del italiano Emanuel Perathoner, que lo acompañaron en el podio.

"Estoy jodido por el cuarto puesto. Pero es lo que hay"; comentó a Efe Eguibar desde las Montañas Rocosas de Utah. "Hay que levantar la cabeza y hay que seguir. Algún día lo conseguiré", zanjó el campeón vasco.