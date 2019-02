Una diputada de Cs La Rioja abandona su grupo parlamentario por acoso laboral

Logroño, 1 feb (EFE).- La diputada de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de La Rioja, Rebeca Grajea, ha abandonado su grupo en la Cámara y ha anunciado que presentará una denuncia contra el portavoz de esta formación, Diego Ubis, por "continuado y organizado" acoso laboral y psicológico.

Grajea, en una rueda informativa, ha señalado este viernes que continuará lo que resta de legislatura como diputada no adscrita y ha anunciado que no tiene previsto renunciar a su acta de parlamentaria, como le ha pedido el partido.

Ha precisado que informó de este supuesto acoso laboral a los órganos del partido, tanto a nivel regional como nacional, pero recibió la "orden" de Madrid de "callar y aguantar por el bien del proyecto común".

También ha indicado que llegó a tener "miedo" por su "integridad física" y padecer alguna "agresión", por lo que comenzó a acudir a trabajar a su despacho acompañada por su padre u otras personas.

"He sido objeto de un continuado y organizado acoso psicológico y laboral (...), con acciones vindicativas, crueles y con un maltrato constante", ha señalado, con "el único objetivo de humillarme, atentar contra mi dignidad personal e impedir el desarrollo normal como representante electa de este Parlamento".

El "único objetivo final" de Ubis era desestabilizarle mediante "hostigaciones continuadas" para que renunciara al acta de diputada o abrirle un expediente disciplinario, ha asegurado.

A pesar de haber informado al partido regional sobre su situación, ha censurado que no se activase el protocolo interno por acoso laboral y la semana pasada le retiraron el cargo de secretaria de Relaciones Institucionales "sin más explicaciones".

En alusión a presentar su baja del partido, ha precisado que, como en la tramitación de la denuncia que ha anunciado, irá "poco a poco, paso a paso".

"No me he equivocado, ni soy culpable, he mandado informes para que se abriera el procedimiento, pero no está en mi mano, pero sí aportar pruebas de lo que me sucedía", ha concluido.