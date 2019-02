Cuba, orgullo y pasión por el ciclismo

Alto Colorado , 1 feb .- En el pelotón ciclista de la Vuelta a San Juan se mezclan equipos de grandes presupuestos con los mejores corredores del mundo, pero también modestas escuadras que han llegado a Argentina con una invitación y una infraestructura muy limitada, como es la selección nacional de Cuba.

El equipo que dirige Adonis Cardoso es una de las sensaciones de la ronda argentina. Frente a presupuestos de varios millones de euros anuales los cubanos están derrochando pasión, orgullo y ganas de demostrar al mundo que también saben defenderse encima de una bicicleta y deben tener su oportunidad.

"Estoy satisfecho con el resultado. Tuvimos caídas los primeros días, pero el resto de etapas hemos terminado con el grupo y no hemos llegado rezagados. Lo único que los sprint finales se nos hacen difíciles por la rapidez, pero los muchachos se están adaptando a esos ritmos", dijo a EFE Cardoso.

En la misma ciudad de San Juan se ven las diferencias que luego también se reflejan sobre la carretera. Los equipos World Tour duermen en un hotel con todas las comodidades, mientras que las selecciones nacionales como la de Cuba lo hacen en otros más modestos sin tantos lujos.

Hasta Argentina ha llegado la selección cubana con seis ciclistas: Pedro Portuondo, Félix Nodarse, Emilio Pérez, Yans Carlos Arias, Alejandro Parra y Leandro Marcos. Son seis de los veinte corredores que forman el equipo nacional, doce de ellos principales, y todos viven concentrados de septiembre a junio para intentar mejorar su rendimiento.

El nivel del ciclismo en Cuba está aumentando, aunque aún está lejos de los grandes competidores mundiales. "El nivel es bastante fuerte porque a la población le gusta el ciclismo y el turismo ha hecho que mejore con regalos de bicicletas. Además, el ciclismo se ha ido recuperando con los eventos, aunque todos son dentro del país", señaló Cardoso, que lamenta no poder competir más a nivel internacional.

"Salimos poco a competir. Dependemos de las invitaciones de los países. La economía está un poco baja y no tenemos dinero para los pasajes", relató.

Ataviados con su maillot rojo y azul similar a la bandera del país, los cubanos se preparan antes de cada carrera en la misma línea de salida que el resto de competidores, aunque los medios para correr son bien distintos, puesto que ellos corren con sus bicicletas personales.

En la selección cubana están los mejores ciclistas del país y, pese a dedicarse al deporte, también compaginan esta ocupación con los estudios. "Cada muchacho tiene un salario para no tener que trabajar, pero todos estudian, aunque tengan treinta años. A los estudios obliga el Gobierno. Hay que ser atletas y también profesionales para que el día que no sigan en el deporte puedan tener un trabajo", explicó Cardoso.

En Argentina, los corredores cubanos están compartiendo línea de salida con algunos de los mejores ciclistas del mundo como el eslovaco Peter Sagan, el colombiano Nairo Quintana o el británico Mark Cavendish.

"Es muy emocionante. Los tienen como ídolos y les gustaría estar lo más cerca de ellos para entrar en la foto de salida. Para nosotros es un orgullo estar aquí", reconoció Cardoso, que tiene un sueño muy especial ligado a la bicicleta.

"Me encantaría participar en un Tour de Francia con un equipo, aunque ahora mi sueño pasa por llevar a un cubano a un Mundial y a los Juegos Olímpicos", señaló Cardoso, que fue ciclista durante dieciocho años antes de trabajar como entrenador y coincidió con una figura "respetada" como Pedro Pablo Pérez, que compitió en los Juegos Olímpicos de Sydney.

Su vida siempre ha estado ligada a la bicicleta desde pequeño y ahora, con 39 años, es su profesión: "Soy entrenador y vivo de esto, pero yo vengo de una familia humilde, pobre".

"Tenía deseos de tener una bicicleta, mi papá me la compró y hasta la actualidad no puedo vivir sin ella. No estoy corriendo ahora, pero mi bici la tengo en casa", dice este exciclista que estuvo en la Vuelta a Burgos y en Alemania en 2005.

En San Juan, pese a la diferencia de presupuesto entre unos equipos y otros, la selección cubana es una de las agitadoras de la prueba. "Esta competición nos va a venir bien para aumentar el nivel", confiesan. La próxima parada importante, el campeonato Panamericano de ciclismo de mayo en Hidalgo (México).

Un poco más a largo plazo, para 2020, la idea es que Cuba vuelva a tener una Vuelta ciclista internacional que se perdió en 2010, cuando llegó a tener puntuación 2.2 y compitieron equipos como el Mapei.

"Se viene haciendo el estudio desde hace dos años. Este año, por un ciclón que pasó, no se pudo hacer porque hubo que priorizar a las personas que habían perdido su casa, pero para 2020 está previsto. De inicio no serán equipos tan buenos, serán del nivel cubano para ir adaptándose a nuestro nivel, pero esperemos que vaya creciendo porque garantizamos la seguridad, un clima agradable y una buena organización", concluyó Cardoso.