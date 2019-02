Cristóbal: "La última victoria nos tiene que dar un impulso"

Madrid, 1 feb (EFE).- Cristóbal Parralo, entrenador del Alcorcón, confió en que la victoria de la última jornada como locales ante el Córdoba por dos tantos a uno les dé un impulso de cara al tramo final de la temporada.

Ese triunfo le permitió al conjunto madrileño ganar tras siete jornadas consecutivas sin hacerlo: "Creo que la última victoria en casa nos tiene que dar un impulso en lo que queda de campeonato. Necesitábamos una victoria y la conseguimos remontando en casa, que sabe mejor. La semana de trabajo ha sido buena, el equipo está muy metido y con muchas ganas de que llegue la hora del partido".

Asimismo se refirió al Mallorca, equipo al que visitan: "No me canso de repetir que en esta liga no hay ningún partido fácil. Hay muy buenos equipos y el Mallorca es uno de ellos. Se ha reforzado bien a nivel ofensivo, está haciendo una buena temporada".

"Yo tengo mucho respeto al equipo rival pero creo que hay que jugar sin ningún temor, haciendo nuestro fútbol e intentando imponernos. Vamos a ver quién se lleva la victoria", añadió en la rueda de prensa previa.