Consejo Ministros aprueba la toma en consideración de nueva ley del Deporte

Madrid, 1 feb (EFE).- El Consejo de Ministros aprobó este viernes la toma en consideración del anteproyecto de Ley de Deporte, que reemplazará a la ley de 1990, para "modernizar" un texto que "se había quedado desfasado" y que "establece por primera vez el deporte como un derecho".

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, explicó las cuatro líneas más novedosas de la ley, que se centran en promover la igualdad efectiva del deporte: el femenino, que no estaba regulado en el anterior texto, y el inclusivo, que tampoco lo estaba y "es fundamental porque el deporte es una base de integración".

La inclusión de un catálogo de deberes y derechos de los deportistas y el refuerzo de la buena gobernanza y transparencia de las entidades deportivas, con limitación de mandatos para los órganos de gobierno de las federaciones, son otras de las variaciones que introduce.

Guirao precisó que han optado por no determinar tiempo para lo conclusión de esos mandatos y dar un voto de confianza a las federaciones para que lo hagan.

También destacó que la ley no prohíbe el patrocinio, sino que "limita la concentración de derechos económicos por las ligas de competiciones sobre las que no tengan condición de organizadoras".

"El patrocinio es para ayudar, luego están los derechos que se venden. Evitar monopolios lo que hace es favorecer a todas las federaciones, incluidas las más pequeñas. Una cosa es el negocio y otra el monopolio, que arrincona al más pequeño. No prohibimos el patrocinio que no tiene negocio detrás. Esta es una ley del deporte español, no es una ley del fútbol", dijo.

Guirao insistió en que "sacar adelante esta ley ha sido una prioridad del Gobierno desde el principio por la importancia que da al deporte y la que tiene en la sociedad española".

"Mueve una cantidad enorme de recursos económicos. Las administraciones públicas dedican unos 1.500 millones de euros anuales y da trabajo estable a unas 240.000 personas", añadió.

El ministro indicó que desde ahora se abrirá un plazo de un mes aproximadamente para que todos los interesados puedan hacer aportaciones a la Ley y que en un mes y una semana vuelva al Consejo de Ministros para aprobarlo ya como proyecto de ley, por lo que está sujeto a modificaciones, sugerencias y cambios.

"La ley se ha conformado en un proceso de audiencia publica tanto en el Congreso como el Senado, se ha oído a todos los partidos e interesados y con esa audiencia hemos elaborado el texto que se terminó de elaborar hace diez días", agregó.