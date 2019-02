La Comunidad de Madrid contactará con el sector del taxi la próxima semana

Madrid, 1 feb (EFE).- Los taxistas madrileños han vuelto a concentrarse este viernes en la Puerta del Sol a la espera de que la Comunidad de Madrid les dé una repuesta a su última propuesta, pero el Gobierno regional no contactará con ellos hasta principios de la próxima semana.

Así lo han señalado a Efe fuentes del Ejecutivo autonómico, que han explicado que la Consejería de Transportes está valorando la cuarta propuesta que han puesto encima de la mesa con la intención de solventar el conflicto por la regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC), por el que llevan 12 días de huelga.

En declaraciones a los medios en la Puerta del Sol, Julio Sanz, presidente de la Federación del Taxi de Madrid, ha criticado que la Comunidad no contacte con ellos hasta principios de la semana que viene, lo que demuestra que los "políticos los fines de semana no están y de lunes a viernes no trabajan".

"Este colectivo se merece más seriedad", ha señalado Sanz, que ha insistido en que "22.000 familias están en la calle y siete 7 compañeros en huelga de hambre".

Desde el sector esperan "gustosos" a que la Comunidad de Madrid dé el paso y se sienten a negociar, después de que hayan renunciado a sus exigencias de que sea el Gobierno regional el que establezca en la regulación de la actividad de los VTC un tiempo mínimo de precontratación de los servicios, y dejen la puerta abierta a que sean los ayuntamientos quienes lo fijen.

A su juicio, es "una nueva burla y una falta de respeto" por parte de la Comunidad, que considera que no tiene "voluntad de diálogo" para tratar de resolver el conflicto.

Un día más, los taxistas han continuado con la protesta que vienen haciendo desde el lunes frente a la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol, donde este viernes ha habido menos taxistas concentrados que en días anteriores.