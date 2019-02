Carmena apoya reconocer a Guaidó y pide resolver la dictadura sin violencia

Madrid, 1 feb (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dicho este viernes que apoya "sin ningún inconveniente" reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y, tras desmarcarse de quienes le atribuyen un golpe de Estado, ha pedido "resolver la dictadura sin violencia".

En una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, la exjueza se ha mostrado a favor de que las organizaciones internacionales planteen una solución ante la "dictadura horrorosa que vive Venezuela".

"Puede ser que sea interesante el reconocimiento de Guaidó", ha añadido la regidora, quien, no obstante, ha pedido "tener presente" la posición ante el conflicto del expresidente uruguayo José Mugica pero "sobre todo" la del Papa Francisco.

El máximo dirigente de la iglesia católica pidió una solución "pacífica y justa" para Venezuela y mostró su temor ante "el derramamiento de sangre".

Manuela Carmena, que fue militante antifranquista y trabajó en el despacho laboralista de Atocha, en Madrid, donde fueron asesinados cinco de sus compañeros, ha expresado también su miedo ante un recrudecimiento del conflicto. "Los países tienen que saber que tienen que resolver la dictadura sin violencia", ha añadido la alcaldesa.

En su opinión, no puede plantearse una actuación diplomática concreta que no vele por que "no haya una sola gota de sangre" y ha pedido ir con "mucho cuidado" porque lo importante -ha indicado- es resolver el conflicto bien.

Carmena se ha pronunciado así después de que el pleno de Madrid rechazase este martes reconocer al autoproclamado Juan Guaidó como presidente de Venezuela, tal y como pedían el PP y Ciudadanos en sendas proposiciones a las que el PSOE y Ahora Madrid se opusieron.