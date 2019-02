Banco Sabadell insiste en que no contempla mover su sede de nuevo a Cataluña

Barcelona, 1 feb (EFECOM).- Banco Sabadell ha insistido este viernes en que no contempla en estos momentos que su sede social, ahora situada en Alicante, vuelva a estar en Cataluña.

Así lo ha dicho el presidente de la entidad, Josep Oliu, en respuesta a varias preguntas sobre esta cuestión durante la rueda de prensa de resultados de 2018, que se ha celebrado en Madrid.

"No hay nada sobre la mesa. (...) Cambiar la sede es una cosa muy difícil. No hay nada definitivo en la vida, ni nosotros mismos, pero sin duda en estos momentos y en la situación en la que vivimos no hay ningún tema previsto ni tan solo de contingencia", ha dicho Oliu en respuesta a un periodista de un medio de Alicante, al que le ha dicho: "esté usted tranquilo". EFECOM