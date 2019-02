Alonso quiere corregir pequeños detalles de intensidad y agresividad en UCAM

Murcia, 1 feb (EFE).- El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, ha visto "mucha ilusión" en la plantilla pese a haberse hecho cargo de ella en puesto de descenso en la Liga Endesa de baloncesto tras 7 derrotas consecutivas y ha apuntado que tienen que "corregir pequeños detalles que incrementen la intensidad y la agresividad".

Alonso, fichado el lunes para sustituir al destituido Javier Juárez, debutará este domingo en la pista del Monbus Obradoiro y este viernes ha comparecido en rueda de prensa tras haber visto las evoluciones del equipo en el encuentro ganado por 73-47 frente al MHP Riesen Luisburgo alemán en la Liga Europea de Campeones.

"He visto mucha ilusión por intentar hacer las cosas bien y ese partido también sirvió para que los jugadores se soltaran en muchos aspectos. Estamos aquí para sacar el máximo rendimiento de sus virtudes y me he encontrado muy buena predisposición y el conocimiento de la importancia de cada entrenamiento", ha dicho.

El técnico madrileño espera transmitir sus señas de identidad al grupo: "El único pensamiento que debemos tener es el ahora y saber que todo lo que hagamos a partir de hoy va a condicionar nuestro futuro. Tenemos que aprovechar las buenas cosas que se han hecho y pensar en lo que nosotros podemos hacer y no en el rival".

El UCAM es decimoséptimo y penúltimo clasificado en la liga con 5 partidos ganados y 13 perdidos y el Obradoiro, duodécimo con dos victorias más.

Del conjunto gallego ha destacado que "es el equipo de la liga que juega de una forma más diferente, con muchos bloqueos indirectos y con un buen baloncesto, sobre todo en su casa", por lo que ha apelado a ser "mucho más agresivos que ellos e intentar hacerles sentir incómodos".

"Tengo un carácter muy positivo y el factor mental en el ánimo que tengas en hacer las cosas condiciona el resultado final. No podemos estar desanimados, porque tenemos la suerte de afrontar un gran reto, con buenos jugadores y una muy buena afición", ha comentado para añadir que los entrenamientos han servido "para que los jugadores comprendan el carácter de su entrenador".