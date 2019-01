Regino: "Tuve un error muy gordo en la salida, pero mañana será otro día"

Redacción deportes, 31 ene (EFE).- El español Regino Hernández, bronce olímpico en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur) declaró a EFE este jueves, tras acabar decimosexto la calificación para la final de 'boardercross' de snowboard del Mundial de Solitude (EEUU), que está "bien" y que aunque tuvo "un error muy gordo en la salida" este viernes, cuando se dispute la final, "será otro día".

"La 'cuali' ha ido bastante bien, porque acabé el 16. He cometido un error muy gordo en la salida, que casi hace que me caiga. Pero me clasifiqué con una ronda, al acabar el dieciséis", manifestó, en conversación telefónica con Efe desde la citada estación del estado de Utah, Regino, nacido hace 27 años en Ceuta, afincado desde pequeño en Mijas (Málaga) y formado deportivamente en Sierra Nevada (Granada), donde en los Mundiales de hace dos años capturó la medalla de plata por equipos junto al vasco Lucas Eguibar.

"Está bien, pasé en una ronda. Y la carrera es mañana. Mañana será otro día", declaró a Efe este jueves, después de la calificación de Solitude, Regino Hernández.