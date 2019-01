El primer ministro argelino pide a Buteflika que se presente a la reelección

Argel, 31 ene (EFE).- El partido Reagrupación Nacional Democrática (RND) del primer ministro de Argelia, Ahmed Ouyahia, apoyó hoy que Abdelaziz Buteflika se presente para un quinto mandato en las elecciones presidenciales del próximo 18 de abril.

Durante la celebración de la sexta sesión del Consejo Nacional de la formación, en la localidad de Zeralda, en la periferia de la capital, Ouyahia recordó el "firme" apoyo del RND al presidente desde su primer mandato en 1999 y ofreció llevar a cabo una campaña electoral a su favor.

"Lo anunciamos en junio -durante la quinta sesión- y volvemos a decirlo una vez más. La luz del quinto mandato comienza a verse y esperemos que se haga realidad", insistió Ouyahia, quien se mostró optimista sobre el futuro del país.

"Argelia vive una situación de estabilidad y paz desde hace catorce años tras la reconciliación y eso es algo que sigue siendo un desafío para algunos países vecinos. Esa paz se la debemos a la reconciliación dirigida por el presidente Buteflika y a los sacrificios del Ejército", declaró el secretario general de la RND, segunda fuerza del país.

También mostró su satisfacción por los resultados "satisfactorios" en el plano socio-económico y por haber evitado recurrir a la deuda exterior y a los créditos del Fondo Monetario Internacional, a pesar de la crisis del petróleo que atraviesa Argelia.

En este sentido, citó el caso de Venezuela, afectada también por la caída de los precios del crudo, y precisó que, a diferencia del país suramericano, Argelia goza de "la experiencia y la sabiduría del presidente".

El mandatario, de 81 años, concluirá su presidencia el próximo 28 de abril, caracterizada por sus escasas apariciones en público que causan gran atención desde que en 2013 sufriera un grave accidente cardiovascular que le ha provocado importantes problemas físicos.

Desde entonces no habla en público y no viaja al extranjero, al tiempo que cada vez recibe a menos líderes de otros países, lo que no evitó que ganara sin oposición las elecciones de 2014 y que numerosas voces políticas pidan que se presente a un quinto mandato.