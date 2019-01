Periodistas mexicanos alaban galardón de Premios Rey España a López-Dóriga

México, 31 ene (EFE).- Considerado como uno de los grandes periodistas mexicanos al dominar todos los géneros periodísticos en cualquier tipo de plataforma, Joaquín López-Dóriga recibió hoy una mención honorífica de los Premios Rey de España por la excelencia a su trayectoria profesional de cincuenta años.

Al recibir la noticia del reconocimiento, López-Dóriga explicó a Efe que le provocó "una emoción de esas que recorren toda la piel, que se mete y estremece, que te echa los calendarios para atrás y hace vivos los recuerdos: el barco, mi madre, mi hermana, Santander, Veracruz, los nueve años, el nuevo mundo para nosotros".

López-Dóriga nació en Madrid y a los 9 años emigró con su familia a México para comenzar en 1968 una carrera periodística que lo ha situado entre uno de los grandes periodistas mexicanos tanto en televisión, radio, comentarista en prensa y ahora en redes sociales.

Una de sus primeras coberturas como reportero fue la masacre de estudiantes de Tlatelolco diez días antes del comienzo, el 12 de octubre, de los Juegos Olímpicos de México.

Desde entonces cubrió todo tipo de acontecimientos desde la guerra de Vietnam a los conflictos en Centroamérica o la elección de varios papas en Roma.

"Este reconocimiento me hace enormemente feliz porque Joaquín es ante todo un gran reportero que le ha permitido transitar de una plataforma a otra con éxito", dijo a Efe Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa.

Periodista estelar durante 20 años en los noticieros de Televisa, Joaquín López-Dóriga es también un referente del periodismo mexicano de las ultimas décadas al lograr dominar todos los medios de comunicación y mantenerse siempre como uno de los periodistas mas influyentes.

"Nunca pensé, y miren que pienso bien, que podría tener un reconocimiento de este calibre y menos del jurado y mucho menos recibirlo del Rey de España Felipe VI, y ya ni hablar de tener como espacio el Palacio Real, cuando en los jardines de enfrente iba yo a jugar de niño, desde la casa paterna de la Cuesta de Santo Domingo número cinco", agregó.

"Los recuerdos rebasaron las emociones, me atropellaron, me conmovieron, me emocionaron tanto como ayer en la comida de los miércoles, cuando participé a mi familia, damnificada de esta carrera de medio siglo de reportero, del reconocimiento y la emoción explotó colectivamente", indicó López-Dóriga al recordar el momento en que recibió la noticia.

El éxito profesional de López-Dóriga se explica por su defensa permanente de los fundamental del buen periodismo: la búsqueda de la verdad, afirmó Dolores Colin, coordinadora del Grupo Fórmula y que ha trabajado con el periodista durante varias décadas.

"López-Dóriga vive apasionado por el oficio de reportero y ello le ha permitido crecer y evolucionar hasta ser también hoy un referente tanto en radio, como televisión y redes sociales", agregó Colin.

"En este mundo de hoy con un exceso de noticias falsas la gran aportación de López-Dóriga es seguir comprometido con la verdad. Insiste cada día en que hay que comprobarlo todo antes. Más vale, le gusta decir, perder una nota que ganar un rumor", señaló Colin.

El jurado de los Premios Rey de España acordó por unanimidad otorgar, fuera de concurso, la mención honorífica a Joaquín López-Dóriga Velandia "por la excelencia a toda una trayectoria profesional".

"El jurado ha valorado la carrera del escritor y periodista Joaquín López-Dóriga en la que ha demostrado en 50 años de ejercicio periodístico que es posible ejercer el oficio con incuestionable objetividad, equidad, y apego al valor supremo de la verdad".

El acta del jurado añade que "López-Dóriga, a través de sus trabajos en televisión, radio y prensa escrita, se ha consolidado como eje de la información y ha recibido numerosos premios nacionales y reconocimientos a lo largo de su extensa carrera periodística".

Actualmente es director y conductor del programa de radio con más alta audiencia "López-Dóriga", en la Cadena Nacional e Internacional de Grupo Fórmula, que se transmite a través de 87 estaciones de Radio, treinta más en Estados Unidos.