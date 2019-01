Madres de Plaza de Mayo repudian en Argentina detención de periodistas de Efe

Buenos Aires, 31 ene (EFE).- Las dos facciones de la organización Madres de la Plaza de Mayo repudiaron este jueves la detención por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas de los tres periodistas de Efe que hoy fueron liberados.

"Nosotras estamos atentas y repudiamos toda actitud de represión, seguimiento e intimidación", afirmó en declaraciones a Efe Nora Cortiñas, presidenta de Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien ya conocía la noticia al momento de ser preguntada.

Como de costumbre desde hace 42 años de forma ininterrumpida, las ancianas realizaron su tradicional ronda de los jueves frente a la Casa Rosada, sede del Gobierno en Buenos Aires, que nació para reivindicar a la dictadura (1976-1983) noticias de sus hijos detenidos y desaparecidos y hoy en día siguen realizando para reivindicar su memoria y pedir por otras causas.

"Las persecuciones no hacen bien y son para atemorizar. No hay por qué. La lucha es muy dura, nosotras seguimos insistiendo que somos partidarias de la libre determinación de los pueblos para defender su patria", agregó Cortiñas.

El equipo de Efe viajó el pasado 17 de enero a Caracas para ayudar en la cobertura de la crisis venezolana y al llegar al aeropuerto de Maiquetía se identificaron como periodistas, tras lo cual las autoridades de inteligencia, migración y aduanas les permitieron el ingreso sin restricciones tras someterlos a varios filtros de seguridad durante casi tres horas.

"Deseamos para el pueblo venezolano su triunfo sobre la democracia que queremos tener todos en nuestros países", indicó.

"No queremos derramamiento de sangre, no queremos que entren los yanquis en el suelo sudamericano de ninguna manera. Queremos ser libres y estamos defendiendo al pueblo de Venezuela para que realmente no haya ninguna intervención", consideró.

Hebe de Bonafini, presidenta de la otra asociación, Madres de Plaza de Mayo, mostró también su repudio por la detención de los periodistas y achacó esta acción del Gobierno venezolano a algo a lo que los países de Latinoamérica están "acostumbrados", pero que protestarán ante este tipo de sucesos, como siempre protestan "por todas las injusticias".

"Estamos acostumbrados en Latinoamérica a que nos cierren la boca de muchas maneras, puede ser con un balazo, con golpes, con torturas o con la prisión, y cuando hay un periodista que cumple misión para lo que votó, para lo que estudió, ellos no quieren", aseveró De Bonafini.

A pesar de sus palabras en apoyo al régimen de Nicolás Maduro y su "gobierno popular", la veterana activista hizo hincapié en que "no se puede tapar el sol con las manos".

"Maduro es una persona muy inteligente. El llamamiento que hizo para que no haya otro Vietnam me pareció genial y hay que acompañar las luchas de los pueblos", opinó.

Preguntadas por el fin de la crisis venezolana, las líderes de las organizaciones discreparon.

De Bonafini se inclinó por el triunfo de Maduro como el triunfo del pueblo venezolano, de quien dijo que "sabe votar, y votó bien".

Más cauta, Cortiñas prefirió no augurar un final, y aseguró ser una "bruja" sin "bola" de cristal.

Según periodistas de Efe, miembros del Sebin se presentaron el pasado miércoles en la oficina de la agencia en Caracas, donde arrestaron al español Gonzalo Domínguez y a la colombiana Maurén Barriga y dijeron que el también colombiano Leonardo Muñoz había sido detenido por la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Muñoz fue apresado cuando se dirigía a cubrir las manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro en el barrio caraqueño de Petare, se perdió el contacto con él y con el conductor que lo acompañaba, José Salas, de nacionalidad venezolana, también puesto ya en libertad.