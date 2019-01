Inversis: los factores políticos han drenado la capacidad de crecer de Europa

Madrid, 31 ene (EFECOM).- Acontecimientos en Europa como los "chalecos amarillos", el "brexit" o el enfrentamiento entre Bruselas e Italia están drenando la capacidad de Europa de crecer y puede que lo siga haciendo los próximos meses, según ha advertido el experto de Inversis Ignacio Muñoz-Alonso.

La evolución de las economías europeas no es buena y el problema no es si se entrará o no en recesión, sino cuestiones estructurales que Europa tiene que afrontar para que las cosas funcionen, ha explicado durante la presentación de perspectivas de la entidad.

A juicio de Múñoz-Alonso, la economía mundial está sufriendo una desaceleración, no una recesión y mucho menos inminente, ya que no hay factores que indiquen que esto vaya a suceder.

"No hay un horizonte dramático que justifique lo que ha sucedido en los mercados en 2018", ha opinado, y "el goteo de noticias negativas ha hecho que parezca que nos encontramos más cerca de la recesión de lo que nos encontramos y de que los datos demuestran".