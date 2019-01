Herrerín: "Para nosotros es un partido más, la Real lo prepara a conciencia"

Lezama , 31 ene .- El portero del Athletic Club, Iago Herrerín, comentó que mientras para el equipo rojiblanco el derbi vasco del próximo sábado en Anoeta es "un partido más de liga", para la Real Sociedad es "uno de los más importantes" de la competición y por ello lo preparan "a conciencia".

"Está claro que queremos ganar, pero es un partido más. Ellos lo preparan siempre muchísimo y creo que va a estar muy disputado, igualado y se va a decidir por pequeños detalles, como en San Mamés", destacó el guardameta recordando la victoria del equipo 'txuri urdin' por 1-3 en la primera vuelta.

Herrerín reconoció que la Real dispone de "buenos jugadores que te pueden desequilibrar" un partido, pero aseguró que no piensan en su rival porque si "estamos bien nosotros nos da igual contra quien competir. Pensamos en nuestro estilo y en lo que tenemos que hacer para ganar", incidió.

Acerca del recibimiento que pueda tener en Anoeta su compañero Iñigo Martínez, que la pasada temporada ya visitó el estadio donostiarra poco después de dejar la Real para fichar por el Athletic, apuntó que le ve tranquilo y que el central incluso "hasta se ríe de la situación".

"Tiene mucho carácter y personalidad. El año pasado fue una situación más nueva para él, pero este año, hagan lo que hagan, él seguirá a lo suyo. Tiene su carácter y creo que no va a necesitar que lo arropemos", añadió.

También se refirió Herrerín al cambio de tendencia experimentado por el Athletic con la llegada al banquillo de Gaizka Garitano -con el que ha sumado 15 de los últimos 21 puntos- y reconoció que "jugar con el culo prieto" le ha venido "genial" al equipo rojiblanco.

"Siempre que jugamos con el culo prieto jugamos bien. El equipo responde al cien por cien y el objetivo ahora es pensar que cada partido es una final. Si al final te ves arriba, genial. Pero hoy por hoy todavía hay que salir bien de abajo porque no está tan lejos", apuntó sobre un posible cambio de objetivos.

Para el portero "el rigor y el orden" implantados por el nuevo entrenador han ayudado "mucho" a la hora de dar la vuelta a la situación.

"No es por el esquema anterior, sino que nuestra actitud no nos estaba valiendo. En el momento que nos juntamos hombro con hombro conseguimos salir de ahí a base de trabajo, autocrítica y de estar todos juntos. No solo yo, sino que todo el equipo se siente más protegido y más organizado", abundó.